"Псалтырь Ефрема Сирина" Святитель Феофан Затворник

р.Б. Мария Православная
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Published on Feb 13, 2019

«Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святого отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку Псалмов Давидовых»
Псалтирь преподобного Ефрема Сирина
Авторство этой книги принадлежит двум святым отцам: сами изречения – преподобному Ефрему Сирину, а составление их по подобию псалмов для пользы душевной и молитвы – святителю Феофану Затворнику.
Святитель Феофан выбрал из творений святого Ефрема 150 молитвенных статей, структурировал их и дал каждой статье-псалму оригинальные названия, заголовки по подобию Псалтири царя Давида.

Авторы: Прп. Ефрем Сирин, свт. Феофан Затворник
Исполнитель: Екатерина Краснобаева
Издательство: Московская Патриархия
Год выпуска: 2012

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