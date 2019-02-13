"Псалтырь Ефрема Сирина" Святитель Феофан Затворник

Published on Feb 13, 2019

«Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святого отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку Псалмов Давидовых»

Псалтирь преподобного Ефрема Сирина

Авторство этой книги принадлежит двум святым отцам: сами изречения – преподобному Ефрему Сирину, а составление их по подобию псалмов для пользы душевной и молитвы – святителю Феофану Затворнику.

Святитель Феофан выбрал из творений святого Ефрема 150 молитвенных статей, структурировал их и дал каждой статье-псалму оригинальные названия, заголовки по подобию Псалтири царя Давида.



Авторы: Прп. Ефрем Сирин, свт. Феофан Затворник

Исполнитель: Екатерина Краснобаева

Издательство: Московская Патриархия

Год выпуска: 2012