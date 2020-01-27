Published on Jan 27, 2020

ДЕШЕВО, НО ВКУСНО - САЛАТЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ, которые заменят ОБЕД и УЖИН

Морковь по корейски https://youtu.be/tlgXUfeH1cE

Как я готовлю квашенную капусту можно посмотреть тут https://youtu.be/-SfXCAYuHwI



Рецепты:

Салат с курицей и морковью по-корейски

Филе куриной грудки 200 г

Капуста пекинская 300 г

Яйцо СО 2 шт

Морковь по-корейски 130 г

Майонезный соус (сметана, домашний майонез, йогурт) 60 г

Соль

На 100 г 117,9 кКал 9,8/7,6/2,2

Выход 708 г



Салат из курицы с зелёной редькой

Филе куриного бедра отварное (в сыром виде 260 г) 190 г

Зелёная редька (дайкон) 240 г

Лук репчатый 100 г

Уксус 9% (1 ст л ) 15 г

Соль (1/2 ч л) 3 г

Мёд (1 ч л) 10 г

Ароматное подсолнечное масло 15 г

Укроп 5 г

Петрушка 5 г

На 100 г 131,5 кКал. 10,1/7,6/6,1

Выход 555 г



Салат из курицы с цветной капустой

Филе куриной грудки 265 г

Цветная капуста 250 г

Огурец 150 г

Перец красный 70 г

Кукуруза консервированная 70 г

Майонезный соус (сметана, домашний майонез, йогурт) 45 г

Перец чёрный молотый

Паприка

Соль

На 100 г 92,2 кКал 10/4,1/4,2

Выход 736 г



Салат из курицы с яичными блинчиками

Филе куриной грудки варёное (в сыром виде 230 г) 180 г

Огурец свежий 180 г

Яйцо СО 2 шт

Зеленый горошек консервированный 100 г

Майонезный соус (сметана, домашний майонез, йогурт) 45 г

Соль

На 100 г 121,7 кКал 12,6/6,9/2,1

Выход 600 г



Салат с курицей и квашеной капустой

Запечённое филе куриной грудки 70 г

Запечённое куриное бедро/голень (без кости) 150 г

Зелёное яблоко 180 г

Квашеная капуста 250 г

Зелёный лук 30 г

Огурец солёный бочковой 100 г

Ароматное подсолнечное масло 20 г

На 100 г 99,4 кКал 8,4/5,4/4,5

Выход 800 г



Майонезный соус

Вареные желтки 3 шт

Масло растительное 100 г

Лимонный сок 20 г

Вода 30 мл

Горчица дижонская 20 г

Эритрит (сахар) (1 ч л ) 6 г

Соль 1/2 ч л

Сушеный чеснок

Перец чёрный молотый

На 100 г 488,7 кКал 4,1/51,4/1,4

Выход 222 г