ДЕШЕВО, НО ВКУСНО - САЛАТЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ, которые заменят ОБЕД и УЖИН
Морковь по корейски https://youtu.be/tlgXUfeH1cE
Как я готовлю квашенную капусту можно посмотреть тут https://youtu.be/-SfXCAYuHwI
Рецепты:
Салат с курицей и морковью по-корейски
Филе куриной грудки 200 г
Капуста пекинская 300 г
Яйцо СО 2 шт
Морковь по-корейски 130 г
Майонезный соус (сметана, домашний майонез, йогурт) 60 г
Соль
На 100 г 117,9 кКал 9,8/7,6/2,2
Выход 708 г
Салат из курицы с зелёной редькой
Филе куриного бедра отварное (в сыром виде 260 г) 190 г
Зелёная редька (дайкон) 240 г
Лук репчатый 100 г
Уксус 9% (1 ст л ) 15 г
Соль (1/2 ч л) 3 г
Мёд (1 ч л) 10 г
Ароматное подсолнечное масло 15 г
Укроп 5 г
Петрушка 5 г
На 100 г 131,5 кКал. 10,1/7,6/6,1
Выход 555 г
Салат из курицы с цветной капустой
Филе куриной грудки 265 г
Цветная капуста 250 г
Огурец 150 г
Перец красный 70 г
Кукуруза консервированная 70 г
Майонезный соус (сметана, домашний майонез, йогурт) 45 г
Перец чёрный молотый
Паприка
Соль
На 100 г 92,2 кКал 10/4,1/4,2
Выход 736 г
Салат из курицы с яичными блинчиками
Филе куриной грудки варёное (в сыром виде 230 г) 180 г
Огурец свежий 180 г
Яйцо СО 2 шт
Зеленый горошек консервированный 100 г
Майонезный соус (сметана, домашний майонез, йогурт) 45 г
Соль
На 100 г 121,7 кКал 12,6/6,9/2,1
Выход 600 г
Салат с курицей и квашеной капустой
Запечённое филе куриной грудки 70 г
Запечённое куриное бедро/голень (без кости) 150 г
Зелёное яблоко 180 г
Квашеная капуста 250 г
Зелёный лук 30 г
Огурец солёный бочковой 100 г
Ароматное подсолнечное масло 20 г
На 100 г 99,4 кКал 8,4/5,4/4,5
Выход 800 г
Майонезный соус
Вареные желтки 3 шт
Масло растительное 100 г
Лимонный сок 20 г
Вода 30 мл
Горчица дижонская 20 г
Эритрит (сахар) (1 ч л ) 6 г
Соль 1/2 ч л
Сушеный чеснок
Перец чёрный молотый
На 100 г 488,7 кКал 4,1/51,4/1,4
Выход 222 г