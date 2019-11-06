Обзор Xiaomi Redmi Note 8 pro - флагманский бюджетник. Взгляд изнутри. | China-Service

Published on Nov 6, 2019

Встречайте продолжение нашей рубрики "взгляд изнутри". Сегодня к нам на "препарацию" попал новоиспеченный флагман бюджетного сегмента - Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Четыре камеры, NFC, 4500 мАч батарея с быстрой зарядкой и игровой процессор ... Не верите, что все это можно засунуть в устройство за 250$? Тогда смотрите обзор до конца. Наш мастер "вскрытий" разложит по полочкам каждый отдельный орган этого загадочного “зверька”.

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