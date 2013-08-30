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Автокресло 0+ Romer Baby Safe Plus (Ремер Бэби Сейф Плюс)
http://www.lapsi.ru/e-store/xml_catal...
Уникальное детское автокресло в сочетании с основанием Baby-Safe Isofix base, обеспечивающее идеальную защиту вашего ребенка с самого рождения. Благодаря высоким боковинам и глубокой люльке даже, самые маленькие дети оптимально защищены при боковом столкновении. Romer Baby Safe plus также может использоваться вместе с детскими колясками Britax, оснащенными механизмом Click&Go.
Сидение:
- снабжено адаптируемым подголовником, который регулируется по высоте с фиксацией в 7-ми положениях
- высокие боковины и углублённая чаша обеспечивает лучшую защиту малыша — оптимальная защита от боковых столкновений
- эргономичная ручка для переноски с возможностью фиксации в 3-х положениях обеспечивает больше пространства для размещения ребенка
- система широких 5-точечных ремней с надёжным замком безопасности способствует лучшему удержанию ребенка в кресле Romer Baby Safe plus
- дополнительная мягкая подкладка для снижения нагрузки на чувствительную спину маленького ребёнка
- съёмный и моющийся чехол с мягкой подкладкой износостоек, легок и гигроскопичен
- оборудовано солнцезащитным тентом
Крепление:
- либо штатным ремнем безопасности автомобиля (на кресле есть направляющие, которые не дадут Вам ошибиться)
- либо в сочетании со специальной базой — Isofix Base или Belted Base (значительно упростит процесс установки, обеспечит надежный, практичный и быстрый монтаж кресла)
- только ПРОТИВ хода движения
Размеры и вес:
- размеры (вхшхг): 57x44x65 см
- вес: 3,9 кг
Подробная информация на сайте http://www.lapsi.ru
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