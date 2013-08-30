Published on Aug 30, 2013

Автокресло 0+ Romer Baby Safe Plus (Ремер Бэби Сейф Плюс)

http://www.lapsi.ru/e-store/xml_catal...



Уникальное детское автокресло в сочетании с основанием Baby-Safe Isofix base, обеспечивающее идеальную защиту вашего ребенка с самого рождения. Благодаря высоким боковинам и глубокой люльке даже, самые маленькие дети оптимально защищены при боковом столкновении. Romer Baby Safe plus также может использоваться вместе с детскими колясками Britax, оснащенными механизмом Click&Go.



Сидение:

- снабжено адаптируемым подголовником, который регулируется по высоте с фиксацией в 7-ми положениях

- высокие боковины и углублённая чаша обеспечивает лучшую защиту малыша — оптимальная защита от боковых столкновений

- эргономичная ручка для переноски с возможностью фиксации в 3-х положениях обеспечивает больше пространства для размещения ребенка

- система широких 5-точечных ремней с надёжным замком безопасности способствует лучшему удержанию ребенка в кресле Romer Baby Safe plus

- дополнительная мягкая подкладка для снижения нагрузки на чувствительную спину маленького ребёнка

- съёмный и моющийся чехол с мягкой подкладкой износостоек, легок и гигроскопичен

- оборудовано солнцезащитным тентом



Крепление:

- либо штатным ремнем безопасности автомобиля (на кресле есть направляющие, которые не дадут Вам ошибиться)

- либо в сочетании со специальной базой — Isofix Base или Belted Base (значительно упростит процесс установки, обеспечит надежный, практичный и быстрый монтаж кресла)

- только ПРОТИВ хода движения



Размеры и вес:

- размеры (вхшхг): 57x44x65 см

- вес: 3,9 кг



Подробная информация на сайте http://www.lapsi.ru