31 MART SEÇİMLERİNDE SEÇMEN AK PARTİ, MHP, CHP, İYİ PARTİ VE HDP'YE NE MESAJ VERDİ?

Published on Apr 17, 2019

Türkiye'nin bütün haber kanalları 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerle ilgili aralıksız son dakika bilgisi veriyor. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın yarışının nasıl sonuçlanacağına ilişkin gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevirili... AK Parti'nin YSK'ya müracaatı sonrasında CHP süreci beklemeye başladı. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Maltepe oylarının sayılmasıyla birlikte İmamoğlu'na mazbata verilmesi gereğine dikkat çekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise teşkilatlara sakin olun talimatı verdi.

Herkes merakla bekliyor, İstanbul'da seçimler yenilenecek mi? Yani Yıldırım İmamoğlu ikilisi bir kez daha karşı karşıya gelecek mi? Gelirse seçim sonucu ne olur? Anket sonuçları ne diyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli İstanbul'da yeniden seçime sıcak bakıyor mu? Yeniden seçim olursa, Binali Yıldırım tekrar aday olacak mı? Yoksa iddia edildiği gibi AK Parti'nin İstanbul adayı Süleyman Soylu mu olacak?

Peki seçmen ne diyor, ne dedi? AK Parti'ye nasıl bir mesaj verildi? AK Parti seçmenin mesajını okuyabildi mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimdeki performansı nasıldı? Kürt seçmen HDP'ye ve PKK'ya nasıl bir mesaj verdi.

Hadi Özışık ile Adil Gür bir kez daha kameraların karşısına geçti ve belediye başkan adayı olan siyasilerle ilgili yeni yorumlar yaptı. Partiler doğru adaylar gösterildi mi?



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