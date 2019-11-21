Покупка, говорящая о России больше, чем о футболе / Редакция

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Когда мы узнали, что Баста купил футбольный клуб «СКА-Ростов», мы не думали, что из этого может получиться наш выпуск: все-таки мы не футбольный канал. Но потом, когда мы начали погружаться в эту тему, то поняли, что это не только про футбол, что это вообще про Россию. Про нравы, про государственное и частное, про то, что важнее сейчас: частная инициатива или государевы деньги в надежных руках.
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