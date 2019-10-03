Ремонт Redmi Note 7. Замена дисплея. | China-Service

China - Service
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Published on Oct 3, 2019

В данном ролике мы покажем разницу между оригинальным и неоригинальным дисплеем для Xiaomi Redmi Note 7, а также продемонстрируем подробный процесс его замены. Если тебе нравится смотреть, как работают профессионалы, тогда это видео для тебя..
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