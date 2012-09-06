Сплин "Сигнал из космоса" (ДС "Юбилейный", 05.12.2009)

Андрей Анатольевич
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Published on Sep 6, 2012

Сплин "Сигнал из космоса". Санкт-Петербург, ДС "Юбилейный", 5 декабря 2009 г.

01. Добро пожаловать!
02. Настройка звука
03. Дыши легко
04. Праздник
05. Волна
06. 3007
07. Больше никакого рок-н-ролла
08. Далеко домой
09. Зелёная песня
10. Чердак
11. Джим
12. Без тормозов
13. Корабль ждёт!
14. Альтависта (ДТЗ)
15. Вниз головой
16. Остаёмся зимовать
17. Камень
18. Выпусти меня отсюда
19. Письмо
20. Катись, колесо!
21. Вальс
22. Скажи
23. Маяк
24. Время, назад!
25. Человек не спал
26. Весь этот бред
27. Рики-тики-тави
28. Романс
29. До встречи!
30. Линия жизни
31. Гандбол
32. Тебе это снится
33. Орбит без сахара
34. Выхода нет
35. Мы сидели и курили
36. Приходи
37. Всего хорошего

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