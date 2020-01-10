Все гости просят приготовить этот КУРИНЫЙ ТОРТИК! Да я и сама от него В ВОСТОРГЕ!

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Блюдо изумительное по вкусу. Нежный и пикантный такой тортик никого не оставляет равнодушным. Мои гости всегда просят приготовить именно его. Этот куриный торт навсегда вошёл в наше меню!Рецепт:Фарш - 400 грЛук - 1 шт ( в фарш)Молоко - 450 млЯйца - 2 штМука - 4 ст.лСоль - 1 ч.лПерец молотый - 0,5 ч.лМускатный орех молотый - 0,5 ч.лРазрыхлитель - 1 ч.лСыр твёрдый - 40 гр Начинка: Сыр плавленый - 2 штГрибы маринованные - 300 грЗелень (много) - укроп, петрушкаЧеснок - 3 зубчикаМайонез - 3 ст.лПодписывайтесь на канал здесьhttps://www.youtube.com/channel/UCvGI...Здесь много всего вкусногоhttps://www.youtube.com/channel/UCvGI...Самые вкусные маринованные грибы https://www.youtube.com/watch?v=YhIBW...Майонез готовлю только такhttps://www.youtube.com/watch?v=M-6rY...Всего вам доброго! Приятного аппетита!*********************Recipe:Minced meat-400 grOnion - 1 PC (minced)Milk-450 mlEggs - 2 PCsFlour-4 tbspSalt-1 tspGround pepper-0.5 tspGround nutmeg-0.5 tspBaking powder-1 tspHard cheese-40 gr Filling: Processed cheese - 2 PCsPickled mushrooms-300 grGreens (a lot) - dill, parsleyGarlic-3 clovesMayonnaise-3 tbspSubscribe to the channel herehttps://www.youtube.com/channel/UCvGI...There are a lot of delicious things herehttps://www.youtube.com/channel/UCvGI...The most delicious pickled mushrooms https://www.youtube.com/watch?v=YhIBW...Mayonnaise is made the only wayhttps://www.youtube.com/watch?v=M-6rY...All the best to you! Bon appetit!
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