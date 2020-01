Все гости просят приготовить этот КУРИНЫЙ ТОРТИК! Да я и сама от него В ВОСТОРГЕ!

Published on Jan 10, 2020

Блюдо изумительное по вкусу. Нежный и пикантный такой тортик никого не оставляет равнодушным. Мои гости всегда просят приготовить именно его. Этот куриный торт навсегда вошёл в наше меню!



Рецепт:

Фарш - 400 гр

Лук - 1 шт ( в фарш)

Молоко - 450 мл

Яйца - 2 шт

Мука - 4 ст.л

Соль - 1 ч.л

Перец молотый - 0,5 ч.л

Мускатный орех молотый - 0,5 ч.л

Разрыхлитель - 1 ч.л

Сыр твёрдый - 40 гр

Начинка:

Сыр плавленый - 2 шт

Грибы маринованные - 300 гр

Зелень (много) - укроп, петрушка

Чеснок - 3 зубчика

Майонез - 3 ст.л



Всего вам доброго! Приятного аппетита!



*********************

Recipe:

Minced meat-400 gr

Onion - 1 PC (minced)

Milk-450 ml

Eggs - 2 PCs

Flour-4 tbsp

Salt-1 tsp

Ground pepper-0.5 tsp

Ground nutmeg-0.5 tsp

Baking powder-1 tsp

Hard cheese-40 gr

Filling:

Processed cheese - 2 PCs

Pickled mushrooms-300 gr

Greens (a lot) - dill, parsley

Garlic-3 cloves

Mayonnaise-3 tbsp



All the best to you! Bon appetit!