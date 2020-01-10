Все гости просят приготовить этот КУРИНЫЙ ТОРТИК! Да я и сама от него В ВОСТОРГЕ!

Рецепты от мамули
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Published on Jan 10, 2020

Блюдо изумительное по вкусу. Нежный и пикантный такой тортик никого не оставляет равнодушным. Мои гости всегда просят приготовить именно его. Этот куриный торт навсегда вошёл в наше меню!

Рецепт:
Фарш - 400 гр
Лук - 1 шт ( в фарш)
Молоко - 450 мл
Яйца - 2 шт
Мука - 4 ст.л
Соль - 1 ч.л
Перец молотый - 0,5 ч.л
Мускатный орех молотый - 0,5 ч.л
Разрыхлитель - 1 ч.л
Сыр твёрдый - 40 гр
Начинка:
Сыр плавленый - 2 шт
Грибы маринованные - 300 гр
Зелень (много) - укроп, петрушка
Чеснок - 3 зубчика
Майонез - 3 ст.л

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Всего вам доброго! Приятного аппетита!

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Recipe:
Minced meat-400 gr
Onion - 1 PC (minced)
Milk-450 ml
Eggs - 2 PCs
Flour-4 tbsp
Salt-1 tsp
Ground pepper-0.5 tsp
Ground nutmeg-0.5 tsp
Baking powder-1 tsp
Hard cheese-40 gr
Filling:
Processed cheese - 2 PCs
Pickled mushrooms-300 gr
Greens (a lot) - dill, parsley
Garlic-3 cloves
Mayonnaise-3 tbsp

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All the best to you! Bon appetit!

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