Marshall Major 2 Bluetooth - ремонт динамика | China-Service

China - Service
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Published on Oct 25, 2019

Тебе нравится смотреть, как работают другие? Тогда это видео для тебя. Включи кран с водой, зажги свечи и устраивайся поудобнее - мы покажем тебе, как можно восстановить динамик в Bluetooth наушниках Marshall Major 2
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