Шахматная королева (2019). 1 серия. Детектив, премьера.

Шахматная королева (2019). 1 серия. Детектив, мелодрама.
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Дана устраивается стилистом в салон красоты «Изольда». Но тихая, на первый взгляд, работа оказывается не такой уж и спокойной – выясняется, что салон хранит тайну на миллионы долларов! Много лет назад мать Веры, хозяйки салона, подозревали в похищении редчайших камней. Однако сокровища словно растворились, ожидая того часа, когда новые фигуры вступят в игру, затеянную когда-то загадочной Шахматной королевой. И вот теперь таинственный преступник открывает охоту за давно исчезнувшими бриллиантами, угрожая Вере. Дана намерена защитить своих новых друзей от беспощадного врага.
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Название: Шахматная королева
Жанр: #премьера, #детектив, #сериал
Страна: Россия
Режиссер: Мария Маханько
Сценаристы: Андрей Терехов, Татьяна Киця
Оператор: Александр Пушкин
Композитор :Владимир Сайко
Продюсеры: Антон Прокопович, Максим Лившин
Актеры: Алёна Коломина, Джульетта Геринг, Борис Хвошнянский, Сергей Шаталов, Анатолий Руденко, Валерий Гаркалин, Ольга Науменко, Елена Валюшкина, Валерий Баринов, Александр Ковалёв и другие.
Производство: ТПО "Сила"
Премьера: 23 февраля 2019 (ТВЦ)
Шахматная королева (2019). Детектив, мелодрама.