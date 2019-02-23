Шахматная королева (2019). 1 серия. Детектив, премьера.

Published on Feb 23, 2019

Шахматная королева (2019). 1 серия. Детектив, мелодрама.

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Дана устраивается стилистом в салон красоты «Изольда». Но тихая, на первый взгляд, работа оказывается не такой уж и спокойной – выясняется, что салон хранит тайну на миллионы долларов! Много лет назад мать Веры, хозяйки салона, подозревали в похищении редчайших камней. Однако сокровища словно растворились, ожидая того часа, когда новые фигуры вступят в игру, затеянную когда-то загадочной Шахматной королевой. И вот теперь таинственный преступник открывает охоту за давно исчезнувшими бриллиантами, угрожая Вере. Дана намерена защитить своих новых друзей от беспощадного врага.

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Название: Шахматная королева

Жанр: #премьера, #детектив, #сериал

Страна: Россия

Режиссер: Мария Маханько

Сценаристы: Андрей Терехов, Татьяна Киця

Оператор: Александр Пушкин

Композитор :Владимир Сайко

Продюсеры: Антон Прокопович, Максим Лившин

Актеры: Алёна Коломина, Джульетта Геринг, Борис Хвошнянский, Сергей Шаталов, Анатолий Руденко, Валерий Гаркалин, Ольга Науменко, Елена Валюшкина, Валерий Баринов, Александр Ковалёв и другие.

Производство: ТПО "Сила"

Премьера: 23 февраля 2019 (ТВЦ)



Шахматная королева (2019). Детектив, мелодрама.