🔴Was uns über Venezuela verschwiegen wird | Parallelen zur Türkei

Published on Oct 3, 2018

Die USA und der CIA versuchen permanent die Regierung in Venezuela zu st├╝rzen. Unterst├╝tzt werden sie dabei durch die nwo-gesteuerten Mainstream-Medien. Die Zeichen deuten auf einen baldigen Milit├Ąrschlag gegen Venezuela. Doch warum? Was ist der Grund? Warum wird in den Mainstream-Medien derma├čen gegen die Regierung in Venezuela gehetzt? Was sind die erkennbaren Parallelen zur T├╝rkei? Diesen Fragen geht mein neues Video nach.

Ich hoffe, das Video erm├Âglicht euch einen kurzen Blick hinter die Kulissen zu den wahren Absichten der Protagonisten.

Wenn euch das das Video gef├Ąllt, freue ich mich auf ein Feedback. Teilt das Video in den sozialen Netzwerken. Viel Spa├č!

Schreibt mir: studioberlin1@web.de



Update am 11.10.2018:

Danke f├╝r das tolle Feedback!! Hier ein Paar erg├Ąnzende aktuelle Links:

-"Zur Stellungnahme der New York Times gegen eine Milit├Ąrintervention in Venezuele":

https://amerika21.de/blog/2018/09/213... Generalsekret├Ąr der OAS erw├Ągt Milit├Ąrintervention in Venezuela:https://amerika21.de/2018/09/212801/v...



....................................

Music:

CVRTOON - Aci Su

https://www.youtube.com/watch?v=3GKp4...



Ender G├╝ney - Dark Skies of Doom

https://www.youtube.com/channel/UCHEi...

................................

Besucht auch weiterhin unseren Partnerkanal: Thinking Tanks:

https://www.youtube.com/channel/UCDAI...

Thinking Tanks steht f├╝r eine unabh├Ąngige Berichterstattung, die sich auf ausgewogene Objektivit├Ąt st├╝tzt. Sie stellt politische Analysen, und Prognosen, Recherchen ├╝ber gesellschaftliche Konfliktpunkte, historische Kurzdokumentationen sowie bei Bedarf auch Informationen ├╝ber aktuelle Anl├Ąsse und "Randgebiete" vor.