CUMHURBAŞKANI TAYYİP ERDOĞAN'IN TÜRKİYE'YE YAPTIĞI KÖTÜLÜK!

Published on Jun 3, 2019

Hadi Özışık ile Süleyman Özışık'ın internethaber stüdyolarında çekimi yapılan programı yayında... Süleyman Özışık, yazdığı bir yazıyla eski Türkiye'yi gündeme getirdi. Turgut Özal, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan ve Recep Tayyip Erdoğan dönemini anlatan Süleyman Özışık, Ümraniye çöpü... İSKİ, Ergun Göknel vakası... Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl geldiğini, Deniz Baykal'ın nasıl gittiğini... hastaneleri... darbeler 28 şubat süreci, seçim, seçmen, halk, s400, avrupa birliği, terör, pkk, fetö... gibi terör örgütleri ile ilgili konuştu ve geçmişi hatırlattı. İçimizdeki CHP'lilerle ilgili konuşan Özışık, seçimle gelenin seçimle gitmesi gerektiğini söyledi.

27 Mayıs'ı da konuşan Özışık, CHP'lilerin Adnan Menderes'in ölüm yıldönümünde konuşmadığını öne sürdü. Hadi Özışık Ekrem İmamoğlu'nun nilüfer Bayar'ı ziyaretini hatırlatması üzerine Süleyman Özışık o İstanbul belediye başkanı sıfatıyla oraya gidiyor, ya da belediye başkan adayı olarak.. Özışık kardeşler gazeteci Levent Gültekin'in son günlerdeki söylemlerinin de dikkatle dinlenmesi gerektiği görüşünde birleştiler.



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