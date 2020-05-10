Обзор Xiaomi Redmi Note 9S - взгляд изнутри. За что его невзлюбили блогеры? | China-Service

China - Service
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Published on May 10, 2020

Смартфон, который попал к нам на секционный стол - Xiaomi Redmi Note 9S. Практически все популярные техно-блогеры в своих обзорах отзывались о нем не самым лестным образом. При чём, аргументы были разные, от отсутствия NFC, до IPS дисплея с низким запасом яркости. Наша задача, показать его изнанку, разобрать "до винтика" и оценить качество сборки и материалов. Если тебе нравится подобный формат видео - обязательно досмотр ролик до конца и ты узнаешь много нового.
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Наш канал создан энтузиастами для энтузиастов. Основной меседж - если ты ничего не смыслишь в электронике - мы поможем тебе разобраться, если ты знаешь больше нас - помоги нам стать лучше и помочь тем, кто ничего не смыслит в электронике :)
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Контакты для сотрудничества (For business enquiries:):
Email: vadim.zlenko@c-r.co
Skype: Zluchello
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