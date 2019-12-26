Конкурентная разведка - лучшая стратегия для лидерства в инновациях

Published on Dec 26, 2019

Конкурентная разведка – источник редких знаний, позволяющих создавать успешные инновации, обходить риски на стадии принятия решений. Они позволяют быть победителем в гонке, быть на острие времени, видеть невидимые сигналы перемен, опережать события и побеждать.

Инновации и конкурентная разведка должны идти нога в ногу. Меняется среда, и должны меняться стратегии.

В редакции журнала «Форсайт» состоялся разговор с международным экспертом по конкурентной разведке Джонатаном Кэлофом. Приятного просмотра!



#успешныеинновации, #конкурентнаяразведка, #бизнес-стратегии