Конкурентная разведка - лучшая стратегия для лидерства в инновациях

Foresight STI
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Published on Dec 26, 2019

Конкурентная разведка – источник редких знаний, позволяющих создавать успешные инновации, обходить риски на стадии принятия решений. Они позволяют быть победителем в гонке, быть на острие времени, видеть невидимые сигналы перемен, опережать события и побеждать.
Инновации и конкурентная разведка должны идти нога в ногу. Меняется среда, и должны меняться стратегии.
В редакции журнала «Форсайт» состоялся разговор с международным экспертом по конкурентной разведке Джонатаном Кэлофом. Приятного просмотра!

#успешныеинновации, #конкурентнаяразведка, #бизнес-стратегии

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