KİM BU RAMAZAN HOCA? ÇOK AKILLI KONUŞUYOR AMA... #HadiÖzışık

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Diyarbakır'da Ulu Camii önünde kimilerine göre tebliğ yapıyor, kimilerine göre İslam'ı anlatıyor, kimilerine göre Kur'an-ı tercüme ediyor. Yıllardır aynı şeyi yapıyor, kimseye zarar vermiyor, kimse de ona dokunmuyor. Hatta camiye gelenler Ramazan Hoca'yı huşu içinde dinliyor.

Ve fakat, Ramazan Hoca ani bir kararla Elazığ'da akıl hastanesine kapatıldı.

Peki kimdir bu Ramazan Hoca?

Deli mi akıllı mı?

Deliyse bu kadar dini bilgiye nasıl sahip olabiliyor?

Herkes ondan razıyken, bir kadın neden şikayet oldu?

Mahkemede hakime ne dedi?

2012 yılında çalıştığı okuldan neden kovuldu?

Tüm bu ayrıntıları Hadi Özışık Perde Arkası'nda açıklıyor.



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Muhabir: Gökhan Erek





Ali Babacan'ın yeni partisi, Ahmet Davutoğlu'nun olay videosu

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Candaş Tolga Işık nasıl gazeteci oldu?

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Cüneyt Özdemir neden delirdi?

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Ali Babacan Ahmet Davutoğlu'nu neden istemiyor?

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Şeyma'nın kitabı, Atilla Taş ile Cüneyt Özdemir'in twitter atışması.... https://bit.ly/2JKABIX



İsmail Küçükkaya Fox Haber'de Çalar Saat'e nasıl hazırlanıyor?

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Süleyman Soylu'dan İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal'a çağrı var!

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Allah'a inanmayan Canan Kaftancıoğlu, iftar sofralarında kime el açıp yalvarıyor?

https://bit.ly/2SwbIn5



Numan Kurtulmuş siyasi tövbe sözüyle ne demek istedi?

https://bit.ly/2Ynt4aM





Merhaba arkadaşlar,

2000 yılından bu yana Türkiye'de İnternet gazeteciliği yapıyorum. İnternethaber, Gazeteoku, Cevaplatv, ( Hande Kazanova her hafta canlı yayın yapıyor mesela) İnternetspor, Gazeteciler.com, Elmaelma.com sitelerinin kurucusuyum. İnternethaber yazarı Süleyman Özışık ile birlikte Youtube kanalımda yayın yapıyoruz, haber, politika, siyaset, gündem, son dakika haberler, gazete yazarları ile röportajlar... sokak röportajları habere dair her şey var. İsmail Küçükkaya konuğum oldu mesela, Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş, Candaş Tolga Işık, Binali Yıldırım, Cem Küçük, Korkmaz Karaca... gibi bir çok gazeteci konuğum oldu. Acun Ilıcalı, Okan Bayülgen, Ertuğrul Özkök gibi isimler de olacak... Kanalımdaki yayınları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.



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