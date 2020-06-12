Самоделкин. Как самому поменять дисплей и заднюю крышку на Xiaomi Redmi Note 5 | China-Service

Published on Jun 12, 2020

Мы продолжаем рубрику "Самоделкин" в которой даём практические советы, как ремонтировать технику в домашних условиях. Сегодня к нам попал "тотально уничтоженый" Xiaomi Redmi Note 5 и мы постараемся превратить его в новый телефон. При этом мы будем использовать как оригинальные запчасти, так и копии. Хочешь узнать, что из этого получилось - смотри ролик до конца, уверены, будет интересно.

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Наш канал создан энтузиастами для энтузиастов. Основной меседж - если ты ничего не смыслишь в электронике - мы поможем тебе разобраться, если ты знаешь больше нас - помоги нам стать лучше и помочь тем, кто ничего не смыслит в электронике :)

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Email: vadim.zlenko@c-r.co

Skype: Zluchello

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