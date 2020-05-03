#YaseminGotovit #пирожкискапустой #StayHome

ВСЕ будут просить этот рецепт! Невероятно вкусные ЯНТАРНЫЕ ПИРОЖКИ С Капустой. Мягкие КАК ПУХ!

Yasemin Gotovit
99.7K
128,748 views

Transcript

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Published on May 3, 2020

ССЫЛКА НА РЕЦЕПТ
ЧУДО ПИРОГА С ТВОРОГОМ НОВИНКА!
👇👇👇👇💣💣💣💣💣💣💣💣
https://youtu.be/_0Gc1e7OBx8


ССЫЛКА НА КАНАЛ
ГОТОВИМ С АСМОЙ
https://youtu.be/XrpssKVfv9s

ССЫЛКА НА КАНАЛ
NAFIS TAOMLAR https://youtu.be/BUEtLRjavaI

РЕЦЕПТ ДЛЯ ПИРОЖКОВ
ТЁП.ВОДА 250.МЛ
ТЁП.КЕФИР 250.МЛ
РАСТ.МАСЛО 250.МЛ
ДРОЖЖИ 20.ГР ЖИВЫХ (СУХИХ 6.ГР)
САХАР 2 СТ.Л
СОЛЬ 1Ч.Л
ЯИЧНЫЙ БЕЛОК 2. ШТ
МУКА 950.ГР(+ -)

ДЛЯ НАЧИНКИ
РАСТ.МАСЛО 50.МЛ
РЕП.ЛУК 1.ШТ
МОРКОВЬ 1.ШТ
КАПУСТА 400.ГР
СОЛЬ. ПЕРЕЦ ЧЁР
ПО ЖЕЛАНИЮ ЗЕЛЕНЬ
УКРОП, ПЕТРУШКА, КИНЗА

ДЛЯ СМАЗЫВАНИЯ ЯИЧНЫЙ ЖЕЛТОК

ВЫПЕКАЕМ ПРИ t 200c 20.мин

ВЫХОД 16 ШТУК




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