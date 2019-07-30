SÜLEYMAN ÖZIŞIK'I ÇILDIRTAN KARAR! (Hadi Özışık - İnternethaber)

Published on Jul 30, 2019

Merhaba arkadaşlar,

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen 102 Akademisyen ile ilgili Anayasanın Mahkemesinin verdiği karar var.''Hak İhlali'' dedi AYM Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere MHP Lideri Devlet Bahçeli, Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş, Ömer Çelik ve daha bir çok AK Partili isim bu karara tepki gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu ise AYM'nin kararını sahiplendi. Süleyman Özışık ile İnternethaber stüdyolarında bu haberi konuştuk.Süleyman Özışık'a bir dokundum bin ah işittim.AYM kararını hatırlatınca adeta çılgına döndü.İşte o dakikalar.. İyi seyirler...



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Videolar hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın lütfen!





Ali Babacan'ın yeni partisi, Ahmet Davutoğlu'nun olay videosu

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Candaş Tolga Işık nasıl gazeteci oldu?

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Cüneyt Özdemir neden delirdi?

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Ali Babacan Ahmet Davutoğlu'nu neden istemiyor?

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Şeyma'nın kitabı, Atilla Taş ile Cüneyt Özdemir'in twitter atışması.... https://bit.ly/2JKABIX



İsmail Küçükkaya Fox Haber'de Çalar Saat'e nasıl hazırlanıyor?

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Süleyman Soylu'dan İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal'a çağrı var!

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Allah'a inanmayan Canan Kaftancıoğlu, iftar sofralarında kime el açıp yalvarıyor?

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Numan Kurtulmuş siyasi tövbe sözüyle ne demek istedi?

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Merhaba arkadaşlar,

2000 yılından bu yana Türkiye'de İnternet gazeteciliği yapıyorum. İnternethaber, Gazeteoku, Cevaplatv, ( Hande Kazanova her hafta canlı yayın yapıyor mesela) İnternetspor, Gazeteciler.com, Elmaelma.com sitelerinin kurucusuyum. İnternethaber yazarı Süleyman Özışık ile birlikte Yotube kanalımda yayın yapıyoruz, haber, politika, siyaset, gündem, son dakika haberler, gazete yazarları ile röportajlar... sokak röportajları habere dair her şey var. İsmail Küçükkaya konuğum oldu mesela, Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş, Candaş Tolga Işık, Binali Yıldırım, Cem Küçük, Korkmaz Karaca... gibi bir çok gazeteci konuğum oldu. Acun Ilıcalı, Okan Bayülgen, Ertuğrul Özkök gibi isimler de olacak... Kanalımdaki yayınları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.



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