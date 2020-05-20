Обзор Huawei P30 Lite - взгляд изнутри. Не флагман, не камерофон, не бюджетный. | China-Service

China - Service
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Published on May 20, 2020

Сегодня будем раскладывать по винтикам Lite версию в линейке Huawei P30. Этот телефон почти в два раза дешевле чем его старшие братья. При этом, внешне абсолютно от них не отличается. Если тебе интересно, на чем же сэкономил производитель и стоит ли платить за Huawei P30 Lite более 200$ - смотри ролик до конца. Уверены - ты узнаешь много нового.
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Наш канал создан энтузиастами для энтузиастов. Основной меседж - если ты ничего не смыслишь в электронике - мы поможем тебе разобраться, если ты знаешь больше нас - помоги нам стать лучше и помочь тем, кто ничего не смыслит в электронике :)
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Контакты для сотрудничества (For business enquiries:):
Email: vadim.zlenko@c-r.co
Skype: Zluchello
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