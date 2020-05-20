Обзор Huawei P30 Lite - взгляд изнутри. Не флагман, не камерофон, не бюджетный. | China-Service

Published on May 20, 2020

Сегодня будем раскладывать по винтикам Lite версию в линейке Huawei P30. Этот телефон почти в два раза дешевле чем его старшие братья. При этом, внешне абсолютно от них не отличается. Если тебе интересно, на чем же сэкономил производитель и стоит ли платить за Huawei P30 Lite более 200$ - смотри ролик до конца. Уверены - ты узнаешь много нового.

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