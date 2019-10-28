#Хфактор10 #Хфактор2019

Х-фактор 10 сезон. Седьмой кастинг. Выпуск 7 (ПОЛНЫЙ)

Х-фактор | The X Factor | Официальный YouTube канал
1.34M
144,247 views
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Published on Oct 28, 2019

Не пропустите безбашенный 7 выпуск Х-фактор 10! Оля Полякова почувствует на себя силу мужской харизмы. Музыкальный руководитель в детском санатории удивит необычными музыкальными пристрастиями. Один из участников самонадеянно назовет себя молодым Олегом Винником и поделится секретами идеального свидания. На сцене Х-фактор 10 будут выступать и состоявшиеся исполнители, и дебютанты. Некоторые даже рискнут объединить кастинг с презентацией новой песни. Что у них из этого получится? Кто сможет изменить свою жизнь раз и навсегда? Узнайте прямо сейчас – смотрите Х-фактор 10 выпуск 7!

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#Хфактор10 #Хфактор2019

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