Х-фактор 10 сезон. Седьмой кастинг. Выпуск 7 (ПОЛНЫЙ)

Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Oct 28, 2019
Не пропустите безбашенный 7 выпуск Х-фактор 10! Оля Полякова почувствует на себя силу мужской харизмы. Музыкальный руководитель в детском санатории удивит необычными музыкальными пристрастиями. Один из участников самонадеянно назовет себя молодым Олегом Винником и поделится секретами идеального свидания. На сцене Х-фактор 10 будут выступать и состоявшиеся исполнители, и дебютанты. Некоторые даже рискнут объединить кастинг с презентацией новой песни. Что у них из этого получится? Кто сможет изменить свою жизнь раз и навсегда? Узнайте прямо сейчас – смотрите Х-фактор 10 выпуск 7!