Х-фактор 10 сезон. Седьмой кастинг. Выпуск 7 (ПОЛНЫЙ)

Published on Oct 28, 2019

Не пропустите безбашенный 7 выпуск Х-фактор 10! Оля Полякова почувствует на себя силу мужской харизмы. Музыкальный руководитель в детском санатории удивит необычными музыкальными пристрастиями. Один из участников самонадеянно назовет себя молодым Олегом Винником и поделится секретами идеального свидания. На сцене Х-фактор 10 будут выступать и состоявшиеся исполнители, и дебютанты. Некоторые даже рискнут объединить кастинг с презентацией новой песни. Что у них из этого получится? Кто сможет изменить свою жизнь раз и навсегда? Узнайте прямо сейчас – смотрите Х-фактор 10 выпуск 7!



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