Tongwei Solar Co. Ltd 通威太阳能简介

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http://www.tw-solar.com/en/
2018年底，中国第一个平价上网（上网电价低于当地火电）大型光伏项目在青海建成：
http://www.qh.gov.cn/dmqh/system/2018...
同时，在全球许多地方，光伏发电的成本都已经开始低于火电，这一转变是从2019年开始的。
太阳能平价上网，是人类划时代的大事，意义绝不比瓦特改良蒸汽机，发电机和内燃机发明来的小，远比5G、人工智能等重要的多。因为能源行业是B to B，一般人没有概念。世界近50年为什么发展越来越慢，正因为没有丰富廉价的新能源。互联网革命等只能增加社会精细度，不能大幅度增加财富总量，都不是真正的产业革命。比如电子商务减少的就业比增加的还多。工业革命以使用什么样的能源为标志，第一次工业革命是煤和蒸汽机、第二次工业革命是石油天然气和内燃机、发电机。太阳能光伏实用化，是人类第三次工业革命，未来将彻底抛弃化石能源。以太阳能为基础的社会，和今天相比，差距不比工业社会和农业社会差距小。这次工业革命首先出现在中国。目前中国太阳能电池产量占全球80%左右，加上中间产品在国外组装的10%，共90%左右。世界光伏组件十大公司中国占九家，并包揽前五（世界太阳能组件出货量前五去年是晶科、晶澳、天合光能、阿特斯、隆基乐叶，前十名里只有韩国韩华排第六）。自中国十余年前进入该行业，度电价格下降90%，终于在今年实现平价上网，不需要补贴。而且价格还在下降，还有2/3以上降价空间。所有技术环节都做到世界领先，无论制造还是设备、原材料全面国产化，新技术大多出现在中国。出口市场分布全球，以发展中国家为主，且市场非常分散。太阳能光伏行业的发展，将在未来几年带来以下根本变化：
1，能源消费指数增长。
目前光伏安装密度约100瓦/平方米，只要地球表面1/50安装光伏板，就有1000万平方公里一万亿千瓦，相当于每年1500万亿度，约等于4500亿吨标准煤发电量，是目前人类每年消耗能源20倍左右。彻底突破工业社会的极限。全世界找1000万平方公里土地安装太阳能长远看不是难事，陆地表面的荒漠远大于此（还有中国发明的农光互补、渔光互补、牧光互补）。人类总生产力和能源消费量成正比，太阳能革命的结果意味几十年后全球平均生活水平将大大高于今天，不会像现在发达国家中位收入数十年不变。
2，实现可持续发展。
只要太阳还发光，地球没毁灭就能继续用，和几十年内就会枯竭的石油、天然气完全不同，惠及子孙万代。
3，消除地球暖化。
碳排放为零，所谓地球暖化永远不会发生。目前中国许多太阳能厂商已经实现不用化石能源发电生产，未来会以光伏发电生产光伏产品。
4，彻底解决环境污染。
不用矿物能源哪来的污染。
5，基本停止进口能源。
对中国来说，能源基本自给，靠太阳能发电+抽水蓄能+电动汽车、电动船等就可以。
6，成为第一大出口产业。
要在全世界普及太阳能，年装机需要再提高几十倍。现在中国光伏相关产业年产值4200亿人民币，占世界大半。如果彻底替代常规能源，将成为比目前全球能源业还大的产业，第一大出口产业。今年前四个月，中国光伏产品出口增加81%，基本都是无补贴项目：
https://wallstreetcn.com/articles/352...
这仅仅是开始。未来中国将成为世界最大能源出口国，世界能源将从依赖石油天然气变为依赖太阳能电池板。
7，带动相关产业尤其电子业、玻璃、铝、有机材料发展。
产业链带动性强，除光伏产业链外，对电子产业也有很大促进。现在中国龙头光伏制造商协鑫、中环都开始生产电子级硅料、开工大晶圆。因为单晶硅电池和集成电路上游产业有很多类似之处。
8，国际格局根本改变。
国际格局会有很大洗牌，原先石油天然气出口国地位大跌，光能丰富的国家地位上升。中国这样既占据生产技术核心，又是应用端最大市场的国家，比现在原油出口国之和还重要。亚非拉发展中国家因位于低纬，阳光辐射普遍好于发达国家，地位将有提升。日本媒体已经发现这点：
https://www.sohu.com/a/312023088_114911
“能否掌握最先进的能源技术将决定能源霸权的归属。这是一个不再由资源多寡而是由技术优势决定能源地缘政治学轴心的时代。 ”
9，解决大量就业。
现在中国太阳能产业有200多万就业人口，如果成为世界主流能源，估计仅国内至少几千万人就业，大半在应用端的光伏电站安装、运维，能吸纳大量普通劳力。
10，有助区域平衡发展。
中国太阳辐射北方多南方少、西部多东部少，基本和现有经济发展水平成反比。原因很简单光伏最适宜地区是沙漠半沙漠，自然越落后地区资源越好。这几年随着旧资源产业到极限，中国南北经济差距有拉大趋势。光伏取代常规能源，好比在北方、西部发现新的储量无限特大油田，能极大促进落后地区发展。
光伏发电成本在过去十余年下降了90%以上，从每度4元人民币下降到条件好的地方只需0.31元（略低于火电），还有极大下降空间。目前平均转换率19%左右，理论转换率28%、还没考虑双面，有的企业领先产品已有24%：
https://www.xianjichina.com/special/d...
仅转换效率未来有50%提升空间。目前标称寿命25年，已有企业能做到30年，如果未来能提高到50年（有的新技术已经可以不衰减），提高寿命一倍能使度电价格下降一半。此外组件越来越薄，耗材越来越少，硅片和玻璃厚度都在大幅度减少，光伏玻璃原先公称厚度3.2mm，现在有的企业能做到1.5mm并保持原先强度。整体看估计未来至少还有2/3下降空间，估计在中国十年后度电成本0.15元，二十年后0.1元没大问题，将成为远远低于火电的最便宜能源，光照条件更好的发展中国家可能能到0.07元每度以下。
为什么不是其他能源？风电是机械能转化电能，起步早，价格下降速度远不及光伏。并且储量少（世界可利用风能储量约为水电十倍，太阳能又是风能二十倍以上，风能水能实际都是地球接受的太阳辐射极小部分转化而来），分布不均。核聚变同样有核污染，二次核废料根本无法解决，且未来几十年内都不可能实用化：
http://blog.udn.com/MengyuanWang/1089...
至于说太阳能无法储存？
1，太阳能白天发电，晚上没有，正好在用电峰值，占总发电量20%甚至30%以下时不需要调峰。
2，当太阳能占人类发电30%以上，可以同时发展抽水蓄能和动力电池储能（这两方面中国也领先）调峰。
3，大电网、全球电网可以解决太阳能发电不均衡问题。各地光照平均起来就不会不平衡，各地有时差，从西往东输电就能直接解决前半夜用电次高峰使用太阳能的问题。比如中国西部和东部差3小时，中亚西部差6小时。洲际特高压输电也是中国的强项。
4，太阳能发电高峰剩余的电量可以电解水制氢，用氢作为汽车等的燃料，未来说不定还会有氢能飞机。动力电池能量密度不够，驱动汽车勉强可以，飞机飞不起来，氢能发动机可以。太阳能发电成本继续下降后，太阳能制氢会成为有利可图的生意。
太阳能光伏发电成为未来人类能源的主要形式，已经板上钉钉，风电、水电、抽水蓄能等作为补充。人类将从目前的“地鼠时代”一步进入“蓝星时代”，这一新时代从2019年开始，比原先预计的早了30年。国外专家原先估计太阳能到本世纪中叶才能实用化。
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