Замена аккумуляторной батареи iPhone X на усиленную CoolBatt 3100mAh | China-Service

Published on Jun 26, 2020

В этом коротком ролике вы увидите процесс замены стандартной батареи iPhone X на усиленную до 3100мАч. Прирост автономности почти 15% от показателей новой оригинальной батареи, а если вашему телефону уже несколько лет - то будет казаться, что он заново родился. Смотрим, удивляемся, подписываемся, ставим лайк и колокольчик.

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