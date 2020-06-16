KEMAL KILIÇDAROĞLU NEDEN AĞLADI? #hadiozisik

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HDP'nin yürüyüşü gündemde... HDP'liler yürümek için hazırlık yaparken, emniyet tedbirleri üst düzeyde. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu yürüyüşlere izin verip vermeyeceği merak konusu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün kürsüde konuşurken, gözyaşlarını tutamadı. Peki Kılıçdaroğlu neden ağladı.
[Azeri iş insanı Mübariz Mansimov'la ilgili Fetö iddianamesi yazıldı. Peki Mansimov'ın gerçekten FETÖ ile ilgisi var mı?
Hadi Özışık, Süleyman Özışık bu akşam Perde Arkası'nda tüm bu konuları yorumluyor.
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İçerik Yöneticisi: Hakan Karakuş
Youtube Koordinatörü : Havva Köse
Yönetmen: Mustafa Kuloğlu
Kurgu: Hakan Müstecep
Kurgu: Ateş Yelence
Kamera: Fatih Bar
İçerik Editörü : Elif Özbek
Muhabir: Ceren Ersöz
Muhabir: Gökhan Erek
Süleyman Soylu Hadi Özışık'ın sorularını yanıtladı.
https://youtu.be/wc7Y4izjQkE
Cüneyt Özdemir ile Ali Babacan'ın Müthiş rekoru!
https://youtu.be/1K_T15Z8jzA
Erdoğan'a ne sormak isterdi?
https://youtu.be/-R2iqYOMabM
Alparslan Kuytul kimdir? Nedim Şener cevap verdi.
https://youtu.be/xp6IvHz1368
Melih Gökçek Fatih Portakala ne mesaj attı?
https://youtu.be/aODitxRztDY
Süleyman Soylu'yu dinleyince çok şaşıracaksınız.
https://youtu.be/c4C3u69jq2g
CHP'li Barış Yarkadaş'ın 65 yaş iddiası çok vahim!
https://youtu.be/vZHrtF59RUQ
Merhaba arkadaşlar,
2000 yılından bu yana Türkiye'de İnternet gazeteciliği yapıyorum. İnternethaber, Gazeteoku, Cevaplatv, İnternetspor, Gazeteciler.com, Elmaelma.com sitelerinin kurucusuyum. İnternethaber yazarı Süleyman Özışık ile birlikte Youtube kanalımda yayın yapıyoruz, haber, politika, siyaset, gündem, son dakika haberler, gazete yazarları ile röportajlar... sokak röportajları habere dair her şey var. İsmail Küçükkaya konuğum oldu mesela, Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş, Candaş Tolga Işık, Binali Yıldırım, Cem Küçük, Korkmaz Karaca... gibi bir çok gazeteci konuğum oldu. Acun Ilıcalı, Okan Bayülgen, Ertuğrul Özkök gibi isimler de olacak... Kanalımdaki yayınları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.
İzlediğiniz için teşekkür ederim.
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