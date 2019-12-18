ОЧЕНЬ СМЕШНОЙ ФИЛЬМ! "Тещины Блины" РУССКИЕ КОМЕДИИ НОВИНКИ, ФИЛЬМЫ HD, КИНО

Published on Dec 18, 2019

Комедия "Тещины Блины" Российские комедии, фильмы онлайн, кино новинки



Света и Дима живут в чудесном городке Блинове, на Золотом кольце.Им - около тридцати, у них – семилетний Санька и полугодовалая Леночка. У мамы Светы, Ольги Николаевны, пятидесятилетней одинокой красавицы – артель производства керамики для туристов. Света работает там же – рисует приволжские орнаменты для чашек-плошек. Дима – талантливый повар. Но, в очередной раз, остался без работы: его кулинарные изыски и борьба с нарушениями качества и количества продуктов, ко двору не приходятся. Характер у Димы легкий: он по-прежнему кормит ораву друзей блинами и мечтает о ресторане на берегу Волги. А Света устала от безденежья и нестабильности. И Ольга зятя не жалует: не такого мужа-романтика хотела она для своей дочки...