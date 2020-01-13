Не Суп, а Бальзам для Желудка! Овсяный Супчик - ТО что НУЖНО после Праздников! Худеем Вкусно!

Published on Jan 13, 2020

#здоровоепитание #суп #рецепты

Вкусный и Полезный легкий овсяный суп на каждый день! Настоящий бальзам для желудка, особенно, после праздников!) Всем приятного аппетита!



ИНГРЕДИЕНТЫ:



куриная грудка – 500 грамм;

вода на бульон – 2,5 л

картофель – 250 гр;

морковь – 100 гр;

овсяная крупа - 50 гр;

зелень и любимые приправы по вкусу



Пищевая ценность - 33 ккал на 100 грамм

Б-4,5; Ж-0,4; У-2,7



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