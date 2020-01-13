#здоровоепитание #суп #рецепты

Не Суп, а Бальзам для Желудка! Овсяный Супчик - ТО что НУЖНО после Праздников! Худеем Вкусно!

Ешь и Худей
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Published on Jan 13, 2020

#здоровоепитание #суп #рецепты
Вкусный и Полезный легкий овсяный суп на каждый день! Настоящий бальзам для желудка, особенно, после праздников!) Всем приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ:

куриная грудка – 500 грамм;
вода на бульон – 2,5 л
картофель – 250 гр;
морковь – 100 гр;
овсяная крупа - 50 гр;
зелень и любимые приправы по вкусу

Пищевая ценность - 33 ккал на 100 грамм
Б-4,5; Ж-0,4; У-2,7

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