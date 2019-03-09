установка гбц приора 16 клапанов 126 мотор

Авто_Ремонт
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39,010 views

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Published on Mar 9, 2019

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Канал Авто_Ремонт поможет вам устранить неисправности автомобиля своими руками. Мы не тратим ваше время зря, а стараемся сделать наши ролики как можно информативней и короче для экономии вашего времени. Никакой воды, только суть.
На нашем канале вы найдете различную информацию по ремонту и эксплуатации авто. Никакой воды, только суть.
Так же в планах еще много интересных экспериментов, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки мы всегда рады живому общению. Наша особенность - это доступно изложенный материал, даже ребенок сможет разобраться, ну а если мы что то упустим, смело спрашивайте, всегда рады помочь.
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Наша партнерка AIR : http://join.air.io/avto_remont
Подписывайтесь http://goo.gl/ElPX4h
Рекомендуем посмотреть: http://goo.gl/AhM0Fx
Мы в ВК: https://vk.com/vash_auto_remont
Музыка: Copyright Owner (Created by): «Awards Media Group Limited Partnership» http://www.dewolfemusic.com/trackdeta...

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