Подборка ГЕНИАЛЬНЫХ Рецептов из Лаваша! Когда Хочется Чего-нибудь Вкусненького. Ешь и Худей!

Published on Dec 4, 2019

#здоровоепитание #излаваша #рецепты

Подборка ГЕНИАЛЬНЫХ Рецептов из Лаваша! Закуски, пироги и горячие блюда. Самые вкусные и проверенные рецепты из лаваша!



Посчитать калорийность блюд можно здесь - http://www.calorizator.ru/analyzer/re...

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ИНГРЕДИЕНТЫ:



Рецепт №1 - Ешь и Худей! Пирог-Улитка из Лаваша с Капустой и Куриным Фаршем.



капуста - примерно 500 грамм;

куриный фарш (уже с луком и чесноком) - 600 грамм;

куриные яйца - 4 штуки (можно добавить только белок);

лаваш;

томатная паста или свежие томаты;

соль, перец, любимые приправы по вкусу;

по желанию сыр ( у меня кусочек 40 грамм)



101 ккал на 100 грамм

Б-10,7; Ж-5,5; У-1,9



Рецепт №2 - Ешь и Худей! Готовьте Сразу Двойную Порцию! Вкуснятина из Лаваша и Фарша



куриный фарш - 600 грамм;

томаты - 500 грамм;

болгарский перец - 1 штука (можно больше, получится еще вкуснее);

тонкий лаваш - 250 грамм;

твердый сыр - 50 грамм;

чеснок - 2-3 зубчика;

соль, перец и любимые приправы по вкусу



118 ккал на 100 грамм;

Б-9,6; Ж-4; У-9,8



Рецепт №3 - Закуска из лаваша на все случаи жизни. Очень просто и вкусно! Когда хочется чего-нибудь вкусненького!



тонкий лаваш;

отварные яйца - 3-4 штуки;

сыр моцарелла - 100 грамм;

сметана или несладкий йогурт - 1 ст. ложка;

щепотка соли;

зелень и чеснок по вкусу



176 ккал на 100 грамм;

Б-13,9; Ж-12,9; У-0,81



Рецепт №4 - Ешь и Худей! Гениальный Пирог из Лаваша! Вкуснее чем Хачапури! Худеем ВКУСНО!



400 грамм творога 5%;

1 куриное яйцо;

50 грамм сыра;

тонкий лаваш 150 грамм;

укроп 10 грамм;

соль по вкусу



167 ккал на 100 грамм!

К-167; Б-15; Ж-6; У-12



Рецепт №5 - Рецепт просто Бомба! Не ожидала, что будет так вкусно! Рулет из лаваша с творогом и яблоками. Десерт заслуживающий неоднократного повторения!



лаваш или пшеничный ролл - 200 грамм;

творог 5% - 400 грамм;

яблоки - 2 штуки;

мед или сироп - 1-2 ст. ложки по вкусу;

грецкие орехи - 1 небольшая горсть ( 30 грамм);



Калорийность на 100 граммов - 150 калорий



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Подборка ГЕНИАЛЬНЫХ Рецептов из Лаваша! Когда Хочется Чего-нибудь Вкусненького. Ешь и Худей!

https://youtu.be/9UefDfZi8Uk