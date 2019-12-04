#здоровоепитание #излаваша #рецепты

Подборка ГЕНИАЛЬНЫХ Рецептов из Лаваша! Когда Хочется Чего-нибудь Вкусненького. Ешь и Худей!

Ешь и Худей
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Published on Dec 4, 2019

#здоровоепитание #излаваша #рецепты
Подборка ГЕНИАЛЬНЫХ Рецептов из Лаваша! Закуски, пироги и горячие блюда. Самые вкусные и проверенные рецепты из лаваша!

Посчитать калорийность блюд можно здесь - http://www.calorizator.ru/analyzer/re...
Много вкусных рецептов к новому году - https://www.youtube.com/channel/UC94T...
Влоговый канал - https://www.youtube.com/channel/UCGl7...

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Рецепт №1 - Ешь и Худей! Пирог-Улитка из Лаваша с Капустой и Куриным Фаршем.

капуста - примерно 500 грамм;
куриный фарш (уже с луком и чесноком) - 600 грамм;
куриные яйца - 4 штуки (можно добавить только белок);
лаваш;
томатная паста или свежие томаты;
соль, перец, любимые приправы по вкусу;
по желанию сыр ( у меня кусочек 40 грамм)

101 ккал на 100 грамм
Б-10,7; Ж-5,5; У-1,9

Рецепт №2 - Ешь и Худей! Готовьте Сразу Двойную Порцию! Вкуснятина из Лаваша и Фарша

куриный фарш - 600 грамм;
томаты - 500 грамм;
болгарский перец - 1 штука (можно больше, получится еще вкуснее);
тонкий лаваш - 250 грамм;
твердый сыр - 50 грамм;
чеснок - 2-3 зубчика;
соль, перец и любимые приправы по вкусу

118 ккал на 100 грамм;
Б-9,6; Ж-4; У-9,8

Рецепт №3 - Закуска из лаваша на все случаи жизни. Очень просто и вкусно! Когда хочется чего-нибудь вкусненького!

тонкий лаваш;
отварные яйца - 3-4 штуки;
сыр моцарелла - 100 грамм;
сметана или несладкий йогурт - 1 ст. ложка;
щепотка соли;
зелень и чеснок по вкусу

176 ккал на 100 грамм;
Б-13,9; Ж-12,9; У-0,81

Рецепт №4 - Ешь и Худей! Гениальный Пирог из Лаваша! Вкуснее чем Хачапури! Худеем ВКУСНО!

400 грамм творога 5%;
1 куриное яйцо;
50 грамм сыра;
тонкий лаваш 150 грамм;
укроп 10 грамм;
соль по вкусу

167 ккал на 100 грамм!
К-167; Б-15; Ж-6; У-12

Рецепт №5 - Рецепт просто Бомба! Не ожидала, что будет так вкусно! Рулет из лаваша с творогом и яблоками. Десерт заслуживающий неоднократного повторения!

лаваш или пшеничный ролл - 200 грамм;
творог 5% - 400 грамм;
яблоки - 2 штуки;
мед или сироп - 1-2 ст. ложки по вкусу;
грецкие орехи - 1 небольшая горсть ( 30 грамм);

Калорийность на 100 граммов - 150 калорий

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Подборка ГЕНИАЛЬНЫХ Рецептов из Лаваша! Когда Хочется Чего-нибудь Вкусненького. Ешь и Худей!
https://youtu.be/9UefDfZi8Uk

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