Автомобилисты заметили бобра на проезжей части Смольной набережной

ГТРК Санкт-Петербург
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Published on Apr 8, 2020

Самоизоляция пошла на пользу экологии - в Петербург приходят дикие животные. На проезжей части набережной Смольного автомобилисты заметили бобра, который, не обращая внимания на свет фар и шум, нарушая все правила движения, направлялся к Неве. Биологи определили по этим кадрам, что это взрослая особь, вероятно, самка. Они крупнее самцов, занимаются строительством хаток и защищают территорию. Судя по тому, как уверенно животное движется к воде, эту дорогу бобриха знает хорошо. Возможно, живёт где-то в этом районе, и просто выходила на берег покормиться. А когда стемнело, решила вернуться домой.

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