Published on Jun 6, 2020

How to draw the sun

0:02 Today we will draw the sun.

0:06 Our sun is cheerful, smiling.

0:12 Let's draw a smile.

0:25 We draw eyes. They are also fun.

0:43 Now let's draw a big circle. This is our sun.

0:55 We draw the rays of the sun. They're rich

1:42 Now let's paint our sun.

2:06 So we drew the sun.

Come to us again, and we will draw the sun and lots of fun.





Учимся рисовать вместе. Почти каждый человек пробовал рисовать. У одних получается лучше, у других не очень. Но мы все рисуем. Особенно в детстве. Давайте научимся сами, научим детей рисовать.

