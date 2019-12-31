Стоит ли покупать робот-пылесос | China-Service

China - Service
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Published on Dec 31, 2019

Канал China-Service поздравляет всех своих подписчиков с грядущими праздниками и специально к Новому Году мы приготовили для вас небольшой сюрприз. Этот ролик записан в виде интервью, в котором Андрей Полищук делится своим опытом в использовании роботов пылесосов. Не только как пользователь, но и как сервис-инженер, имеющий огромный опыт в их ремонте и обслуживании. Досмотрев видео до конца, вы узнаете ответы на все вопросы, которые задают себе люди, собирающиеся купить робот-пылесос. На сколько хорошо он убирает, как часто ломается и стоит ли брать дорогое устройство, либо можно ограничиться бюджетным вариантом, справляется ли робот с шерстью домашних животных и умеет ли он мыть полы — вот далеко не весь перечень вопросов, ответы на которые вы узнаете из нашего видео.
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Наш канал создан энтузиастами для энтузиастов. Основной меседж - если ты ничего не смыслишь в электронике - мы поможем тебе разобраться, если ты знаешь больше нас - помоги нам стать лучше и помочь тем, кто ничего не смыслит в электронике :)

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