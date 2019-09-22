КИТАЙЦЫ, ЧТО ВЫ ТВОРИТЕ??? 35 ЛУЧШИХ АВТОТОВАРОВ С ALIEXPRESS

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В этом ролике вы увидите 35 ПОЛЕЗНЫХ АВТОТОВАРОВ ИЗ КИТАЯ С ALIEXPRESS ДЛЯ СВОЕГО АВТОМОБИЛЯ. Я покажу такие вещи, как биометрическая зашита, замок на прицеп, тестер АКБ, капсула для авто, тестер свечей зажигания, расчёска для радиатора и многое другое. При заказе рекомендую пользоваться кэшбэк-сервисом(ссылка на него в самом низу). Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал Китайская Посылка.
#1. Помпа http://ali.pub/3sxo7b или http://ali.pub/3syprh
#2. Сканер отпечатков http://ali.pub/3sxodj
#3. Надувная капсула http://ali.pub/3sxomv
Капсула меньше и дешевле http://ali.pub/3sxotv
#4. Защитный чехол простой http://ali.pub/3sxpeo
Защитный чехол с дверью http://ali.pub/3sxpm2
Защитный чехол камуфляж http://ali.pub/3sxpnt
#5. Развал колёс http://ali.pub/3sxq3r
#6. Сетки на окна http://ali.pub/3sxqqb
Ещё много вариантов сеток http://ali.pub/3sxqw5
#7. Тестер АКБ(блютуз) http://ali.pub/3sxr9k
Тестер АКБ(с экраном) http://ali.pub/3sxrf0
#8. Ремень для животных http://ali.pub/3sxrms
Крутые товары для животных http://ali.pub/3sxrtl
#9. Прожектор http://ali.pub/3sxrx3
#10. Магнитный коврик http://ali.pub/3sxs2q
#11. Замена тормозухи http://ali.pub/3sxsd8
Ручная версия http://ali.pub/3sxsj9
#12. Крепления номеров http://ali.pub/3sxsn5
#13. Тестер свечей http://ali.pub/3sxsr8
#14. Брелок молоток http://ali.pub/3sxsux
#15. Беспроводные кнопки http://ali.pub/3sxt0r
Батарейки формата CR2025 http://ali.pub/3sxt7r
#16. Складная шторка http://ali.pub/3sxtgi
#17. Ящик инструментов http://ali.pub/3t7yxs и http://ali.pub/3sxtl6
Магазин разных инструментов http://ali.pub/3sxtoo
#18. Расчёска для радиатора http://ali.pub/3sxu4t
#19. Управление со смартфона http://ali.pub/3sxucs
Полный набор с сигнализацией http://ali.pub/3sxv5k
#20. Аварийный знак http://ali.pub/3sxvdx
#21. Откачка масла http://ali.pub/3sxvfv
#22. Регистратор Xiaomi 1S http://ali.pub/3sxvpl
#23. Чехол для колёс http://ali.pub/3sxvwe
Чехлы на каждое колесо отдельно http://ali.pub/3sxvzi
#24. Бюджетная магнитола http://ali.pub/3sxw6w
#25. Электрическая трещётка http://ali.pub/3sxwcq
#26. Тестер электрики http://ali.pub/3sxwh0
#27. Торнадор http://ali.pub/3ph973
Торнадоры в ассортименте http://ali.pub/3t5pda
#28. Расширитель арок http://ali.pub/3sxx2l
#29. Угловой полюс http://ali.pub/3sxx90
#30. Launch CRP 429C http://ali.pub/3gedfa
Тоже мощный сканер дешевле http://ali.pub/3sxxne
#31. Брелки маячки http://ali.pub/3sxy1s
Батарейки формата CR2032 http://ali.pub/3sxyac
#32. Подголовник с экраном http://ali.pub/3sxytl
Подголовник с крышкой http://ali.pub/3sxyzt
#33. Брелки от сигнализаций http://ali.pub/3sxz4a
#34. Антистатик http://ali.pub/3sxz9x
#35. Замок для прицепов http://ali.pub/3sxzfk
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