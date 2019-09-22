КИТАЙЦЫ, ЧТО ВЫ ТВОРИТЕ??? 35 ЛУЧШИХ АВТОТОВАРОВ С ALIEXPRESS

Published on Sep 22, 2019

В этом ролике вы увидите 35 ПОЛЕЗНЫХ АВТОТОВАРОВ ИЗ КИТАЯ С ALIEXPRESS ДЛЯ СВОЕГО АВТОМОБИЛЯ. Я покажу такие вещи, как биометрическая зашита, замок на прицеп, тестер АКБ, капсула для авто, тестер свечей зажигания, расчёска для радиатора и многое другое. При заказе рекомендую пользоваться кэшбэк-сервисом(ссылка на него в самом низу). Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал Китайская Посылка.



#1. Помпа http://ali.pub/3sxo7b или http://ali.pub/3syprh



#2. Сканер отпечатков http://ali.pub/3sxodj



#3. Надувная капсула http://ali.pub/3sxomv

Капсула меньше и дешевле http://ali.pub/3sxotv



#4. Защитный чехол простой http://ali.pub/3sxpeo

Защитный чехол с дверью http://ali.pub/3sxpm2

Защитный чехол камуфляж http://ali.pub/3sxpnt



#5. Развал колёс http://ali.pub/3sxq3r



#6. Сетки на окна http://ali.pub/3sxqqb

Ещё много вариантов сеток http://ali.pub/3sxqw5



#7. Тестер АКБ(блютуз) http://ali.pub/3sxr9k

Тестер АКБ(с экраном) http://ali.pub/3sxrf0



#8. Ремень для животных http://ali.pub/3sxrms

Крутые товары для животных http://ali.pub/3sxrtl



#9. Прожектор http://ali.pub/3sxrx3



#10. Магнитный коврик http://ali.pub/3sxs2q



#11. Замена тормозухи http://ali.pub/3sxsd8

Ручная версия http://ali.pub/3sxsj9



#12. Крепления номеров http://ali.pub/3sxsn5



#13. Тестер свечей http://ali.pub/3sxsr8



#14. Брелок молоток http://ali.pub/3sxsux



#15. Беспроводные кнопки http://ali.pub/3sxt0r

Батарейки формата CR2025 http://ali.pub/3sxt7r



#16. Складная шторка http://ali.pub/3sxtgi



#17. Ящик инструментов http://ali.pub/3t7yxs и http://ali.pub/3sxtl6

Магазин разных инструментов http://ali.pub/3sxtoo



#18. Расчёска для радиатора http://ali.pub/3sxu4t



#19. Управление со смартфона http://ali.pub/3sxucs

Полный набор с сигнализацией http://ali.pub/3sxv5k



#20. Аварийный знак http://ali.pub/3sxvdx



#21. Откачка масла http://ali.pub/3sxvfv



#22. Регистратор Xiaomi 1S http://ali.pub/3sxvpl



#23. Чехол для колёс http://ali.pub/3sxvwe

Чехлы на каждое колесо отдельно http://ali.pub/3sxvzi



#24. Бюджетная магнитола http://ali.pub/3sxw6w



#25. Электрическая трещётка http://ali.pub/3sxwcq



#26. Тестер электрики http://ali.pub/3sxwh0



#27. Торнадор http://ali.pub/3ph973

Торнадоры в ассортименте http://ali.pub/3t5pda



#28. Расширитель арок http://ali.pub/3sxx2l



#29. Угловой полюс http://ali.pub/3sxx90



#30. Launch CRP 429C http://ali.pub/3gedfa

Тоже мощный сканер дешевле http://ali.pub/3sxxne



#31. Брелки маячки http://ali.pub/3sxy1s

Батарейки формата CR2032 http://ali.pub/3sxyac



#32. Подголовник с экраном http://ali.pub/3sxytl

Подголовник с крышкой http://ali.pub/3sxyzt



#33. Брелки от сигнализаций http://ali.pub/3sxz4a



#34. Антистатик http://ali.pub/3sxz9x



#35. Замок для прицепов http://ali.pub/3sxzfk



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