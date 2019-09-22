КИТАЙЦЫ, ЧТО ВЫ ТВОРИТЕ??? 35 ЛУЧШИХ АВТОТОВАРОВ С ALIEXPRESS

Китайская Посылка
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Published on Sep 22, 2019

В этом ролике вы увидите 35 ПОЛЕЗНЫХ АВТОТОВАРОВ ИЗ КИТАЯ С ALIEXPRESS ДЛЯ СВОЕГО АВТОМОБИЛЯ. Я покажу такие вещи, как биометрическая зашита, замок на прицеп, тестер АКБ, капсула для авто, тестер свечей зажигания, расчёска для радиатора и многое другое. При заказе рекомендую пользоваться кэшбэк-сервисом(ссылка на него в самом низу). Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал Китайская Посылка.

#1. Помпа http://ali.pub/3sxo7b или http://ali.pub/3syprh

#2. Сканер отпечатков http://ali.pub/3sxodj

#3. Надувная капсула http://ali.pub/3sxomv
Капсула меньше и дешевле http://ali.pub/3sxotv

#4. Защитный чехол простой http://ali.pub/3sxpeo
Защитный чехол с дверью http://ali.pub/3sxpm2
Защитный чехол камуфляж http://ali.pub/3sxpnt

#5. Развал колёс http://ali.pub/3sxq3r

#6. Сетки на окна http://ali.pub/3sxqqb
Ещё много вариантов сеток http://ali.pub/3sxqw5

#7. Тестер АКБ(блютуз) http://ali.pub/3sxr9k
Тестер АКБ(с экраном) http://ali.pub/3sxrf0

#8. Ремень для животных http://ali.pub/3sxrms
Крутые товары для животных http://ali.pub/3sxrtl

#9. Прожектор http://ali.pub/3sxrx3

#10. Магнитный коврик http://ali.pub/3sxs2q

#11. Замена тормозухи http://ali.pub/3sxsd8
Ручная версия http://ali.pub/3sxsj9

#12. Крепления номеров http://ali.pub/3sxsn5

#13. Тестер свечей http://ali.pub/3sxsr8

#14. Брелок молоток http://ali.pub/3sxsux

#15. Беспроводные кнопки http://ali.pub/3sxt0r
Батарейки формата CR2025 http://ali.pub/3sxt7r

#16. Складная шторка http://ali.pub/3sxtgi

#17. Ящик инструментов http://ali.pub/3t7yxs и http://ali.pub/3sxtl6
Магазин разных инструментов http://ali.pub/3sxtoo

#18. Расчёска для радиатора http://ali.pub/3sxu4t

#19. Управление со смартфона http://ali.pub/3sxucs
Полный набор с сигнализацией http://ali.pub/3sxv5k

#20. Аварийный знак http://ali.pub/3sxvdx

#21. Откачка масла http://ali.pub/3sxvfv

#22. Регистратор Xiaomi 1S http://ali.pub/3sxvpl

#23. Чехол для колёс http://ali.pub/3sxvwe
Чехлы на каждое колесо отдельно http://ali.pub/3sxvzi

#24. Бюджетная магнитола http://ali.pub/3sxw6w

#25. Электрическая трещётка http://ali.pub/3sxwcq

#26. Тестер электрики http://ali.pub/3sxwh0

#27. Торнадор http://ali.pub/3ph973
Торнадоры в ассортименте http://ali.pub/3t5pda

#28. Расширитель арок http://ali.pub/3sxx2l

#29. Угловой полюс http://ali.pub/3sxx90

#30. Launch CRP 429C http://ali.pub/3gedfa
Тоже мощный сканер дешевле http://ali.pub/3sxxne

#31. Брелки маячки http://ali.pub/3sxy1s
Батарейки формата CR2032 http://ali.pub/3sxyac

#32. Подголовник с экраном http://ali.pub/3sxytl
Подголовник с крышкой http://ali.pub/3sxyzt

#33. Брелки от сигнализаций http://ali.pub/3sxz4a

#34. Антистатик http://ali.pub/3sxz9x

#35. Замок для прицепов http://ali.pub/3sxzfk

✅Кэшбэк Backit http://ali.pub/2y2rvh
✅Партнёрка Backit http://ali.pub/1hm23x
✅Расширение Backit http://ali.pub/1pxpxh

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