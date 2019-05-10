Почему китайские аккумуляторы для Apple IPhone лучше оригинальных | China-Review

China - Review
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Published on May 10, 2019

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Всем привет, сегодня наш эксперт Андрей Полищук расскажет о том, почему оригинальные аккумуляторы iPhone хуже китайских. Мы приведем вам несколько тестов и доказательств, а также, - развенчаем миф об усиленных батареях. Если тебе интересно узнать, чем закончится наш эксперимент - обязательно досмотри ролик до конца, ну а в случае, если видео покажется полезным - ставь лайк и подписывайся на канал.
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