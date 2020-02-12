Просто ТАЕТ во рту! ТВОРОЖНЫЙ Пирог С СОЧНОЙ Начинкой!!! Получается У ВСЕХ!!!

Published on Feb 12, 2020

Вкусный ,нежный пирог на творожном тесте с сочной маковой начинкой! Приготовить его сможет каждый. Рекомендую, вам точно понравится!!! Рецепт ниже в описании под видео. А Также Плейлисты с Другими Рецептами на Моем Канале!

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Ингредиенты:

тесто: творог 250 г

яйца 2 шт +1 для смазывания пирога

сахар 100 г

соль 1/3 ч.л

молоко 100 мл

масло растительное 100 мл

ванилин 1 пакетик по желанию

мука 500 г (+-)

разрыхлитель 1 пакетик 10г

начинка: мак 200 г

молоко 150 мл

сахар 3 ст.л

Приятного аппетита!



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