Просто ТАЕТ во рту! ТВОРОЖНЫЙ Пирог С СОЧНОЙ Начинкой!!! Получается У ВСЕХ!!!

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Published on Feb 12, 2020
Вкусный ,нежный пирог на творожном тесте с сочной маковой начинкой! Приготовить его сможет каждый. Рекомендую, вам точно понравится!!! Рецепт ниже в описании под видео. А Также Плейлисты с Другими Рецептами на Моем Канале! *********************************************** НА МОЕМ КАНАЛЕ ЕСТЬ ЕЩЕ МНОГО ВКУСНЫХ РЕЦЕПТОВ. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ: https://www.youtube.com/channel/UCQiC...
♥♥ Спасибо за Like и Подписку на мой канал ♥ ♥ Ингредиенты: тесто: творог 250 г яйца 2 шт +1 для смазывания пирога сахар 100 г соль 1/3 ч.л молоко 100 мл масло растительное 100 мл ванилин 1 пакетик по желанию мука 500 г (+-) разрыхлитель 1 пакетик 10г начинка: мак 200 г молоко 150 мл сахар 3 ст.л Приятного аппетита!