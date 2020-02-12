#пирог #пирогсмаком #пирогтворожный

Просто ТАЕТ во рту! ТВОРОЖНЫЙ Пирог С СОЧНОЙ Начинкой!!! Получается У ВСЕХ!!!

Очень Вкусно!
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Published on Feb 12, 2020

Вкусный ,нежный пирог на творожном тесте с сочной маковой начинкой! Приготовить его сможет каждый. Рекомендую, вам точно понравится!!! Рецепт ниже в описании под видео. А Также Плейлисты с Другими Рецептами на Моем Канале!
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Ингредиенты:
тесто: творог 250 г
яйца 2 шт +1 для смазывания пирога
сахар 100 г
соль 1/3 ч.л
молоко 100 мл
масло растительное 100 мл
ванилин 1 пакетик по желанию
мука 500 г (+-)
разрыхлитель 1 пакетик 10г
начинка: мак 200 г
молоко 150 мл
сахар 3 ст.л
Приятного аппетита!

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