Антон Красовский | Про ВИЧ

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Вы можете задать свои вопросы #АнтонКрасовский, а также прочитать полную версию интервью по ссылке: https://yandex.ru/znatoki/user/krasov... Сколько мне осталось жить, если я ВИЧ-положительный? Почему в России не признают эпидемию ВИЧ? Нужно ли по закону сообщать о ВИЧ-положительном статусе ребенка в детском саду? Антон Красовский — журналист и директор фонда «СПИД.ЦЕНТР». В новом видео на Яндекс.Знатоках мы поговорили с ним о ВИЧ, эпидемии в России, ВИЧ-диссидентстве и стигматизации заболевания.TheQuestion.ru — это сервис, где мы помогаем вам найти ответы на ваши гениальные вопросы.TheQuestion в социальных сетяхВКонтакте: https://vk.com/thqstnFacebook: https://www.facebook.com/thqstn/Twitter: https://twitter.com/thqstnInstagram: https://www.instagram.com/thqstn/Скачивайте наше приложение в AppStore:https://goo.gl/myvRZVА также Google Play:https://goo.gl/VPShRN
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