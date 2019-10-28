#АнтонКрасовский

Антон Красовский | Про ВИЧ

Яндекс.Кью
19.1K

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Published on Oct 28, 2019

Вы можете задать свои вопросы #АнтонКрасовский, а также прочитать полную версию интервью по ссылке: https://yandex.ru/znatoki/user/krasov...

Сколько мне осталось жить, если я ВИЧ-положительный? Почему в России не признают эпидемию ВИЧ? Нужно ли по закону сообщать о ВИЧ-положительном статусе ребенка в детском саду?

Антон Красовский — журналист и директор фонда «СПИД.ЦЕНТР». В новом видео на Яндекс.Знатоках мы поговорили с ним о ВИЧ, эпидемии в России, ВИЧ-диссидентстве и стигматизации заболевания.




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