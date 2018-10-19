Ночные Снайперы — the best 25 (Альбом 2018) HQ ✓

Published on Oct 19, 2018

↓Список треков↓

01. 31-я весна---------------►00:00

02. актриса-------------------►04:09

03. асфальт-------------------►08:31

04. катастрофически---►12:00

05. морячок------------------►15:31

06. цунами--------------------►19:02

07. юго 2-----------------------►22:30

08. пароходы---------------►26:00

09. столица------------------►28:52

10. розы-----------------------►33:00

11. кошка---------------------►35:54

12. рубеж---------------------►39:43

13. зву-чи---------------------►43:02

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Жанр: Rock

Страна: Russia

Год издания: 2018

Продолжительность: 0:47:14

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ВНИМАНИЕ!!!

Альбом предоставлен для ознакомления

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Доп. информация: В 2018 году проекту «Ночные снайперы» исполняется 25 лет. «„Снайперы“ дошли до своего громкого рубежа в состоянии абсолютной молодости и абсолютного кайфа от этой жизни», — говорит лидер коллектива Диана Арбенина. В честь праздничной даты музыканты выпустили пластинку, на которую попали тринадцать лучших песен группы в новой аранжировке.



youtube канал: Группы "Ночные Снайперы" ➔ https://www.youtube.com/user/arbenina...

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