Ночные Снайперы — the best 25 (Альбом 2018) HQ ✓

Радио Нашествие
22.6K
294,874 views

Transcript

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Published on Oct 19, 2018

↓Список треков↓
01. 31-я весна---------------►00:00
02. актриса-------------------►04:09
03. асфальт-------------------►08:31
04. катастрофически---►12:00
05. морячок------------------►15:31
06. цунами--------------------►19:02
07. юго 2-----------------------►22:30
08. пароходы---------------►26:00
09. столица------------------►28:52
10. розы-----------------------►33:00
11. кошка---------------------►35:54
12. рубеж---------------------►39:43
13. зву-чи---------------------►43:02
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Жанр: Rock
Страна: Russia
Год издания: 2018
Продолжительность: 0:47:14
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★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
ВНИМАНИЕ!!!
Альбом предоставлен для ознакомления
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★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Доп. информация: В 2018 году проекту «Ночные снайперы» исполняется 25 лет. «„Снайперы“ дошли до своего громкого рубежа в состоянии абсолютной молодости и абсолютного кайфа от этой жизни», — говорит лидер коллектива Диана Арбенина. В честь праздничной даты музыканты выпустили пластинку, на которую попали тринадцать лучших песен группы в новой аранжировке.

youtube канал: Группы "Ночные Снайперы" ➔ https://www.youtube.com/user/arbenina...
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Сайт Радио Нашествие ➔ http://radio-nashestvie.ru

  • Category

  • Song

  • Artist

    • Ночные Снайперы

  • Album

    • the best 25

  • Licensed to YouTube by

    • Believe Music (on behalf of Диана Арбенина)

  • Song

  • Artist

    • Ночные Снайперы

  • Album

    • the best 25

  • Licensed to YouTube by

    • Believe Music (on behalf of Диана Арбенина)

  • Song

  • Artist

    • Ночные Снайперы

  • Album

    • the best 25

  • Licensed to YouTube by

    • Believe Music (on behalf of Диана Арбенина)

  • Song

  • Artist

    • Ночные Снайперы

  • Album

    • the best 25

  • Licensed to YouTube by

    • Believe Music (on behalf of Диана Арбенина)

  • Song

  • Artist

    • Ночные Снайперы

  • Album

    • the best 25

  • Licensed to YouTube by

    • Believe Music (on behalf of Диана Арбенина)

  • Song

  • Artist

    • Ночные Снайперы

  • Album

    • the best 25

  • Licensed to YouTube by

    • Believe Music (on behalf of Диана Арбенина)

  • Song

  • Artist

    • Ночные Снайперы

  • Album

    • the best 25

  • Licensed to YouTube by

    • Believe Music (on behalf of Диана Арбенина)

  • Song

  • Artist

    • Ночные Снайперы

  • Album

    • the best 25

  • Licensed to YouTube by

    • Believe Music (on behalf of Диана Арбенина)

  • Song

  • Artist

    • Ночные Снайперы

  • Album

    • the best 25

  • Licensed to YouTube by

    • Believe Music (on behalf of Диана Арбенина)

  • Song

  • Artist

    • Ночные Снайперы

  • Album

    • the best 25

  • Licensed to YouTube by

    • Believe Music (on behalf of Диана Арбенина)
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