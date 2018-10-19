Ночные Снайперы — the best 25 (Альбом 2018) HQ ✓

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↓Список треков↓
01. 31-я весна---------------►00:00
02. актриса-------------------►04:09
03. асфальт-------------------►08:31
04. катастрофически---►12:00
05. морячок------------------►15:31
06. цунами--------------------►19:02
07. юго 2-----------------------►22:30
08. пароходы---------------►26:00
09. столица------------------►28:52
10. розы-----------------------►33:00
11. кошка---------------------►35:54
12. рубеж---------------------►39:43
13. зву-чи---------------------►43:02
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Жанр: Rock
Страна: Russia
Год издания: 2018
Продолжительность: 0:47:14
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ВНИМАНИЕ!!!
Альбом предоставлен для ознакомления
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Доп. информация: В 2018 году проекту «Ночные снайперы» исполняется 25 лет. «„Снайперы“ дошли до своего громкого рубежа в состоянии абсолютной молодости и абсолютного кайфа от этой жизни», — говорит лидер коллектива Диана Арбенина. В честь праздничной даты музыканты выпустили пластинку, на которую попали тринадцать лучших песен группы в новой аранжировке.
youtube канал: Группы "Ночные Снайперы" ➔ https://www.youtube.com/user/arbenina...
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Сайт Радио Нашествие ➔ http://radio-nashestvie.ru
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