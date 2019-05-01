Обзор Xiaomi Mi Mix 3 - взгляд изнутри. Самый полный разбор аппарата. | China-Review

China - Review
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Published on May 1, 2019

Xiaomi Mi Mix 3 у проверенного продавца на Aliexpress:
Gloabla version
6/126GB - http://ali.ski/qvgwQ
China version
8/128GB - http://ali.ski/cRtD3-
8/256GB - http://ali.ski/sZril

Набор отверток Xiaomi MiJia Wiha 24 in 1 kit:
Купить на Aliexpress - http://ali.ski/qgWQDK
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Перчатки как у мастера :) - http://ali.ski/2LFA9i
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Mi Mix 3 - первый слайдер в линейке Xiaomi. Аппарат интересен не только своим форм фактором, но и шикарными характеристиками за вменяемые деньги. Если тебя интересует надежность механизма слайдера, качество сборки ну и конечно же разборка Mi Mix 3 - тогда это видео для тебя.
В ролике наш блогер Андрей Полищук проведет детальный анализ конструкции телефона, оценит ремонтопригодность ну и конечно же произведет самую полную разборку аппарата.
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Наш интернет-магазин: https://china-store.com.ua
Наш сервисный центр: http://china-service.com.ua
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