Обзор Xiaomi Mi Mix 3 - взгляд изнутри. Самый полный разбор аппарата. | China-Review

Published on May 1, 2019

Xiaomi Mi Mix 3 у проверенного продавца на Aliexpress:

Gloabla version

6/126GB - http://ali.ski/qvgwQ

China version

8/128GB - http://ali.ski/cRtD3-

8/256GB - http://ali.ski/sZril



Набор отверток Xiaomi MiJia Wiha 24 in 1 kit:

Купить на Aliexpress - http://ali.ski/qgWQDK

Купить в Украине - http://fas.st/TVy8B



Перчатки как у мастера :) - http://ali.ski/2LFA9i

___

Mi Mix 3 - первый слайдер в линейке Xiaomi. Аппарат интересен не только своим форм фактором, но и шикарными характеристиками за вменяемые деньги. Если тебя интересует надежность механизма слайдера, качество сборки ну и конечно же разборка Mi Mix 3 - тогда это видео для тебя.

В ролике наш блогер Андрей Полищук проведет детальный анализ конструкции телефона, оценит ремонтопригодность ну и конечно же произведет самую полную разборку аппарата.

Не забудь поставить лайк под видео, подписаться на канал, и мы еще не раз удивим тебя качественным контентом.

___

Наш интернет-магазин: https://china-store.com.ua

Наш сервисный центр: http://china-service.com.ua

___

Не забудь подписаться на Instagram ведущего и ты первым узнаешь тему следующего ролика на нашем канале - https://www.instagram.com/andrey_poli...



Наши СОЦСЕТИ:

Facebook: https://www.facebook.com/ChinaReview

Twitter: https://twitter.com/ChinaReview_UA



China Review — YouTube канал про китайские смартфоны, планшетники, гаджеты и аксессуары, часть проекта China-Review.com.ua. У нас только качественное видео, потому подписывайся!



Реклама на канале: info@china-review.com.ua