Обзор Xiaomi Mi Mix 3 - взгляд изнутри. Самый полный разбор аппарата. | China-Review

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Mi Mix 3 - первый слайдер в линейке Xiaomi. Аппарат интересен не только своим форм фактором, но и шикарными характеристиками за вменяемые деньги. Если тебя интересует надежность механизма слайдера, качество сборки ну и конечно же разборка Mi Mix 3 - тогда это видео для тебя.
В ролике наш блогер Андрей Полищук проведет детальный анализ конструкции телефона, оценит ремонтопригодность ну и конечно же произведет самую полную разборку аппарата.
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