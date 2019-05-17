MERAL AKŞENER'İN YSK KARARINI 28 ŞUBAT'A BENZETMESİ DOĞRU MU?

Published on May 17, 2019

HDP'nin oyları Ekrem İmamoğlu için çantada keklik mi?

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu kararını verdi, peki taban Binali Yıldırım'a mı, yoksa Ekrem İmamoğlu'na mı oy verecek?

Kürt seçmenin tercihi ne olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul seçimlerini kazanmak için yeni bir çözüm süreci başlatacak mı?

MHP lideri Devlet Bahçeli "Abdullah Öcalan avukatlarıyla görüşebilir" dedi... Bu sözler ne anlama geliyor, yeni bir çözüm süreci işareti mi?

İyi Parti lideri Meral Akşener neden Bahçeli'yi hedef aldı?

Akşener'in YSK kararını 28 Şubat sürecine benzetmesi doğru muydu?

Hangi komutan Meral Akşener'i kazığa oturtacağını söyledi?

Ankara'da TBMM koridorlarında Necmettin Erbakan'ı tokatlama görevi kime verildi, Erbakan'ın tokatlanmasına kim engel oldu?

Süleyman Demirel son anda Çiller'e neden görev vermedi? Tansu Çiller'in elinden alınan başbakanlık hak gaspı değil miydi? Yalım Erez'e neden hükümeti kurma görevi verildi?

AK Parti İstanbul seçimlerini kazanmak için ne yapacak? Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul seçimlerinde etkin rol alacak mı?

Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'tan yine enfes bir program...





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