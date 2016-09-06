15 полезных функций Windows 10

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Подготовили для вас 15 фишек или полезных функций Windows 10. Некоторые из них, наверняка, вам уже известны, но кое-что, надеемся, будет для вас приятным открытием.
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