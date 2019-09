Published on Sep 10, 2019

Check Keiser Report website for more: http://www.maxkeiser.com/



In this episode of the Keiser Report, Max and Stacy discuss the ‘financial vandalism’ intentionally trashing the investment portfolios of pensions around the world. In the second half, Max interviews Roy Sebag of GoldMoney.com and Mene.com about negative-yielding bonds and the significance of Mark Carney’s warning about the need for the world to adopt a more stable standard than the US dollar.



Podcast: https://soundcloud.com/rttv/sets/keis...



WATCH all Keiser Report shows here:

http://www.youtube.com/playlist?list=... (E1-E200)

http://www.youtube.com/playlist?list=... (E201-E400)

http://www.youtube.com/playlist?list=... (E401-E600)

http://www.youtube.com/playlist?list=... (E601-E800)

https://www.youtube.com/playlist?list... (E801-E1000)

https://www.youtube.com/playlist?list... (E1001 - E1200)

https://www.youtube.com/playlist?list... (E1201 - E1400)

https://www.youtube.com/playlist?list... (E1401 - Current)







RT LIVE https://www.youtube.com/watch?v=IFAcq...



Check out http://rt.com



Subscribe to RT! http://www.youtube.com/subscription_c...



Like us on Facebook http://www.facebook.com/RTnews

Follow us on VK https://vk.com/rt_international

Follow us on Twitter http://twitter.com/RT_com

Follow us on Instagram http://instagram.com/rt

Follow us on Google+ http://plus.google.com/+RT

Follow us on Soundcloud https://soundcloud.com/rttv



#RT (Russia Today) is a global #news network broadcasting from Moscow and Washington studios. RT is the first news channel to break the 1 billion YouTube views benchmark.