УМНЫЙ СЫЧЕВ. Футбольная викторина из 4 раундов | Квиз Who Is #2

Published on Mar 27, 2020

#Сычев #Квиз #Локомотив

Легенда "Локомотива" Дмитрий Сычев отвечает на вопросы и проверяет свою футбольную эрудицию.

Хочешь, чтобы твой вопрос прозвучал в Квиз Who is? Пиши его в комментариях!



Понравилось отвечать на вопросы? У нас целый блог с футбольными тестами: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/s...



Сычев подкаст: https://www.youtube.com/channel/UCt6C...

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Интервью Тарасова: https://www.youtube.com/watch?v=No2Qs...



#Тарасов #Спартак #Футбол #Зидан #Викторина #Локомотив #Россия #Инстаграм