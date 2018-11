Published on Sep 7, 2018

Najd, Saudi Arabia, Saudi Clerics, Arrests, more arrests in Saudi Arabia. Muhammad bin Salman, King Salman of Saudi Arabia, Donald Trump. Netanyahu and Saudi Arabia, relationship between Saudi Arabia and Israel confirmed. Omari is the second Sunni cleric to risk the death penalty in Saudi Arabia's latest crackdown on independent preachers who are speaking out against Saudi dajjalic system. Ali al-Omari, a 45, is a famous Saudi public figure and cleric whose TV shows have called for more rights for women according to Islamic law and campaigned against violent extremism which is outside the fold of Islam

Sheikh Odah is currently being detained without charges, along with 20 other Sunni scholars. He has been described as a "reformist" by U.N. experts. He called out the relationship between Saudi Arabia and Israel, and he prayed for Qatar and Saudi Arabia to unite. He is not on death row for having an opinion. Qatar and Saudi dispute, ongoing turmoil. Saddam Hussain and Saudi Arabia, Gaddafi and McCain, Saudi Arabia is on it's way out. Imam Mahi and Saudi Arabia, signs of turmoil, wake up. السعوديين ، الاعتقالات ، المزيد من الاعتقالات في المملكة العربية السعودية. محمد بن سلمان ، الملك سلمان من المملكة العربية السعودية ، دونالد ترامب. نتنياهو والمملكة العربية السعودية ، وأكدت العلاقة بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل. العمري هو ثاني رجل دين سني يخاطر بعقوبة الإعدام في حملة القمع الأخيرة للمملكة العربية السعودية ضد الدعاة المستقلين الذين يتحدثون ضد نظام دجاليس السعودي. علي العمري ، البالغ من العمر 45 عاماً ، شخصية سعودية شهيرة ورجل دين ، ودعت برامجه التلفزيونية إلى المزيد من الحقوق للمرأة وفقاً للشريعة الإسلامية ، وحمّلت حملة ضد التطرف العنيف الذي يقع خارج حظيرة الإسلام.

يتم اعتقال الشيخ عودة في الوقت الحالي دون توجيه اتهامات إليه ، بالإضافة إلى 20 من علماء السنة الآخرين. وقد وصفه بأنه "إصلاحي" من قبل خبراء الأمم المتحدة. دعا العلاقة بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل ، وكان يصلي من أجل توحيد قطر والمملكة العربية السعودية. هو ليس في الصف المحكوم عليه بالإعدام لإبداء رأيه. قطر والنزاع السعودي ، الاضطراب المستمر. صدام حسين والمملكة العربية السعودية ، القذافي وماكين ، المملكة العربية السعودية في طريقها للخروج. الإمام ماهي والمملكة العربية السعودية ، علامات الاضطراب ، استيقظ.