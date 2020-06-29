Published on Jun 29, 2020

Банкротство физ лиц. Какое имущество могут арестовать

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Федеральный закон о несостоятельности, ФЗ 127, это единственный законный путь списать все долговые обязательства.

Банкротство физических лиц, от какой суммы можно банкротиться, начать процедуру банкротства, подавать документы на банкротство.

Как отразится на имуществе процедура банкротства, как сохранить имущество при банкротстве.

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Банкротство, это единственный способ списать долги по закону других способов нет, если есть то это будет мошенничество, банкротится, могут те граждане у кого долг от 500 000 рублей

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