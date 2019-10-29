Wuxi to Zhenping Expressway with Dongxihe Bridge巫镇高速和东溪河特大桥

Published on Oct 29, 2019

Wuxi to Zhenping expressway from Wuxi county,Chongqing;to Zhenping county,Sha'anxi.Start in June 2019,this expressway has more than 90% tunnels and bridges,the largest bridge in this expressway is 270m high,330m span CFST arch Dongxihe Bridge:

https://new.qq.com/rain/a/20191024A02RID

巫溪县是重庆交通最困难的两个县之一（另一个是城口），这两个县共同特点位于大巴山深山之中，山高谷深，极为封闭。兰英挂壁公路：

https://www.youtube.com/watch?v=4LvU1...

就在巫溪县。河谷海拔400米，临近的大巴山主峰2800米。新近开工的巫镇高速和城开高速将改变这两个县与世隔绝的局面，桥隧比都在90%以上，打破世界纪录（此前最高的是雅安到康定高速的83%）。巫镇高速的标志就是漂亮的东溪河大桥，城开高速有三座桥面高都在200米左右的高墩梁桥：

双河口特大桥 N31.555653 E108.561409

南长沟特大桥 N31.495160 E108.477003

东河一号特大桥 N31.499038 E108.480372

这两条高速公路连接重庆和陕西，是重庆高速公路网收官之作。