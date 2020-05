Published on Feb 28, 2019

It is a router lift that is in use for 2 years without any problems.

I made a 5' 32'' router lift video on tablesaw 2.

Make a tablesaw lift - Part 2 ( https://youtu.be/2juDiJwmCCk )



2년간 문제없이 사용중인 라우터리프트입니다.

자작테이블쏘 2편에서 5분32초에 라우터리프트 문의가 있어서 동영상을 만들었습니다.





상판 및 하부는 많은 보강이 필요합니다.

리프트를 만드는 과정을 보여드리기 위한 영상입니다.

간단하게 자동차 자키로 만들수도 있지만

허리를 구부려 높낮이 조절하근것보다

서서 높낮이 조절하는것이 더 좋다고 생각해서 그대로 사용중입니다^^









Happywood

♬BGM 음원 HYP - Come To Me Now