#Хфактор10 #Хфактор2019

Х-фактор 10 сезон. Четвертый кастинг. Выпуск 4 (ПОЛНЫЙ)

Х-фактор | The X Factor | Официальный YouTube канал
1.33M
285,860 views
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Published on Oct 7, 2019

В 4 выпуске Х-фактор 10 ревизор оценит качество музыкального конкурса. Наталья Кудряшова любит устраивать шоу. Она не только знает, каким должен быть правильный температурный режим в холодильнике, но и поет. Удастся ли бывшей ведущей «Ревизор: Магазины» понравиться судьям? Узнайте прямо сейчас!
На четвертом кастинге Х-фактор 10 можно увидеть знакомые лица. Ирина Кульшенко уже знает, что такое известность. Она побывала во многих европейских странах в составе группы Panivalkova. В марте 2019 года проект закрыли. Ира не представляет свою жизнь без музыки, поэтому теперь она выступает на большой сцене в качестве сольной исполнительницы.
Встречайте старых знакомых и новые таланты – смотрите Х-фактор 10 выпуск 4 на официальном канале СТБ!

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#Хфактор10 #Хфактор2019

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