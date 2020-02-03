Вечером ужин не готовлю! Как я заготавливаю еду на всю неделю

Published on Feb 3, 2020

Смотрите другие заготовки https://youtu.be/rTt8PFUCKQY

И еще Ужины на неделю https://youtu.be/jOncggGKGtg

Как я квашу капусту https://youtu.be/-SfXCAYuHwI



РЕЦЕПТЫ:

1) Филе куриной грудки с фасолью в томатном соусе (6-8 порций)

Филе куриной грудки 800 г

Фасоль белая Лима 280 г

Фасоль красная Пинто 80 г

Лук репчатый 100 г

Стебель сельдерея 60 г

Перец красный 120 г

Томаты в с/с 400 г

Растительное масло 30 г

Сушеный чеснок 1/4 ч л

Молотый кориандр 1/4 ч л

Соль

Перец чёрный молотый щепотка

Тимьян (2-3 веточки) щепотка

Петрушка 15 г

На 100 г 113,8 кКал 12,3/2,4/11

Выход 2210 г

Моя порция 250 г



2) Тыквенное кари с курицей (6-8 порций)

Филе куриного бедра 800 г

Тыква (очищенная) 900 г

Зелёный лук (репчатый) 70 г

Перец красный/желтый 150 г

Чеснок 4-5 зубчиков

Лимон 1/2 шт (сок 20 г)

Топленое масло Гхи 15 г

Молоко 2,5% (сливки) 300 г

Куркума 2 ч л

Кориандр целый 1 ч л

Пажитник (шамбала) 1/4 ч л

Имбирь молотый 1/3 ч л

Перец Чили дробленый 1/4 ч л

Мускатный орех молотый 1/6 ч л

На 100 г 98 кКал 8,7/5,2/4,7

Выход 2000 г

Моя порция 250 г



3) Тушеная квашеная капуста (6-8 порций)

Фарш из бедра индейки 600 г

Квашеная капуста (без лишней жидкости) 2 кг

Репчатый лук 120 г

Топленое масло Гхи 20 г

Соль

Перец чёрный молотый

На 100 г 71,5 кКал 5,6/3,3/4,9

Выход 2330 г

Моя порция 300 г



Гарниры:

Рис Жасмин 300 г

Гречка 300 г



СПИСОК ПОКУПОК:

Филе куриного бедра 800 г

Фарш из бедра индейки 600 г

Филе куриной грудки 800 г



Тыква (очищенная) 900 г

Стебель сельдерея 60 г

Зелёный лук 70 г

Чеснок 4-5 зубчиков

Квашеная капуста 2 кг

Репчатый лук 220 г

Перец красный/желтый 270 г

Петрушка 15 г

Лимон 1/2 шт (сок 20 г)



Фасоль белая Лима (любая) 280 г

Фасоль красная Пинто (любая) 80 г

Томаты в с/с 400 г

Растительное масло 30 г

Рис Жасмин 300 г

Гречневая крупа 300 г



Топленое масло Гхи 35 г

Молоко 2,5% 300 г



Тимьян (2-3 веточки свежего)

Сушеный чеснок

Молотый кориандр

Мускатный орех молотый

Имбирь молотый

Куркума

Пажитник (шамбала)

Кориандр целый

Перец Чили дробленый

Перец чёрный молотый

Соль