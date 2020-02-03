Вечером ужин не готовлю! Как я заготавливаю еду на всю неделю

HEALTHY FOOD
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Published on Feb 3, 2020

Смотрите другие заготовки https://youtu.be/rTt8PFUCKQY
И еще Ужины на неделю https://youtu.be/jOncggGKGtg
Как я квашу капусту https://youtu.be/-SfXCAYuHwI

РЕЦЕПТЫ:
1) Филе куриной грудки с фасолью в томатном соусе (6-8 порций)
Филе куриной грудки 800 г
Фасоль белая Лима 280 г
Фасоль красная Пинто 80 г
Лук репчатый 100 г
Стебель сельдерея 60 г
Перец красный 120 г
Томаты в с/с 400 г
Растительное масло 30 г
Сушеный чеснок 1/4 ч л
Молотый кориандр 1/4 ч л
Соль
Перец чёрный молотый щепотка
Тимьян (2-3 веточки) щепотка
Петрушка 15 г
На 100 г 113,8 кКал 12,3/2,4/11
Выход 2210 г
Моя порция 250 г

2) Тыквенное кари с курицей (6-8 порций)
Филе куриного бедра 800 г
Тыква (очищенная) 900 г
Зелёный лук (репчатый) 70 г
Перец красный/желтый 150 г
Чеснок 4-5 зубчиков
Лимон 1/2 шт (сок 20 г)
Топленое масло Гхи 15 г
Молоко 2,5% (сливки) 300 г
Куркума 2 ч л
Кориандр целый 1 ч л
Пажитник (шамбала) 1/4 ч л
Имбирь молотый 1/3 ч л
Перец Чили дробленый 1/4 ч л
Мускатный орех молотый 1/6 ч л
На 100 г 98 кКал 8,7/5,2/4,7
Выход 2000 г
Моя порция 250 г

3) Тушеная квашеная капуста (6-8 порций)
Фарш из бедра индейки 600 г
Квашеная капуста (без лишней жидкости) 2 кг
Репчатый лук 120 г
Топленое масло Гхи 20 г
Соль
Перец чёрный молотый
На 100 г 71,5 кКал 5,6/3,3/4,9
Выход 2330 г
Моя порция 300 г

Гарниры:
Рис Жасмин 300 г
Гречка 300 г

СПИСОК ПОКУПОК:
Филе куриного бедра 800 г
Фарш из бедра индейки 600 г
Филе куриной грудки 800 г

Тыква (очищенная) 900 г
Стебель сельдерея 60 г
Зелёный лук 70 г
Чеснок 4-5 зубчиков
Квашеная капуста 2 кг
Репчатый лук 220 г
Перец красный/желтый 270 г
Петрушка 15 г
Лимон 1/2 шт (сок 20 г)

Фасоль белая Лима (любая) 280 г
Фасоль красная Пинто (любая) 80 г
Томаты в с/с 400 г
Растительное масло 30 г
Рис Жасмин 300 г
Гречневая крупа 300 г

Топленое масло Гхи 35 г
Молоко 2,5% 300 г

Тимьян (2-3 веточки свежего)
Сушеный чеснок
Молотый кориандр
Мускатный орех молотый
Имбирь молотый
Куркума
Пажитник (шамбала)
Кориандр целый
Перец Чили дробленый
Перец чёрный молотый
Соль

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