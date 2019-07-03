Ночные концерты санитарки из морга (полный выпуск) | Говорить Україна

Published on Jul 3, 2019

Наталья не понимает как такое могло произойти с ее родной сестрой! Красавица и умница Нина будто преступница, которая едва ли не каждый день пытается ворваться в чужой дом! Так Нина вынуждена стоять под дверью (или забором) бывшего мужа, чтобы по крайней мере увидеть свою маленькую дочь! Так Нина расплачивается за развод с когда-то любимым человеком! Но почему весь город стал на сторону мужа, который разлучил маленького ребенка с родной мамой? Почему Нину не пускают к маленькой дочери? Какая она мать? Чем она так возмутила бывшего и весь город? Мы получили видеодоказательства и сегодня их впервые увидит родня девушки! Как сегодня изменится судьба всей семьи?



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