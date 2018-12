Published on Dec 12, 2018

A penalty shootout decided the opening match of the FIFA Club World Cup 2018. Hosts Al Ain knocked out OFC champions Team Wellington thanks to the heroics of Al Ain Goalkeeper Khalid Eisa.





Follow all the action from UAE across the FIFA Platforms:

👉 http://www.youtube.com/fifa

👉 http://www.facebook.com/fifaclubworldcup

👉 http://www.twitter.com/FIFAcom

👉 http://www.instagram.com/fifaworldcup