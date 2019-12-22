Водномоторная техника. Что мы будем снимать в 2020 году

Глобалдрайв лодочные моторы, лодки ПВХ, лодки РИБ, САП-доски
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Published on Dec 22, 2019

Водномоторная техника. Что мы будем снимать в 2020 году
https://www.youtube.com/watch?v=6chtj...
Друзья, добрый день!
За последние 6 месяцев мы сняли ряд видеороликов, в которых постарались показать нужную и полезную информацию по лодочным моторам.
Мы и дальше планируем снимать видео о ремонте и обслуживанию лодочных моторов.

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☎ Тел. 8 (800) 300-68-13 - Звони!

И нам очень важно, чтобы каждое наше видео было интересным и полезным. Поэтому хотим обратиться к Вам с предложением, чтобы Вы дали нам обратную связь. Что бы Вы хотели увидеть в следующих наших видео о ремонте и обслуживании лодочных моторов?
Пишите нам свои предложения и мы обязательно Вам ответим.
Водно-моторная техника. Что мы будем снимать в 2020 году

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Наш адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая 64, корпус 10. Наш сайт: www.globaldrive.ru
E-mail: market@globaldrive.ru
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► тел. 8 (924) 004-45-45 – Сервисный центр;

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