Published on Dec 22, 2019

Водномоторная техника. Что мы будем снимать в 2020 году

https://www.youtube.com/watch?v=6chtj...

Друзья, добрый день!

За последние 6 месяцев мы сняли ряд видеороликов, в которых постарались показать нужную и полезную информацию по лодочным моторам.

Мы и дальше планируем снимать видео о ремонте и обслуживанию лодочных моторов.



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☎ Тел. 8 (800) 300-68-13 - Звони!



И нам очень важно, чтобы каждое наше видео было интересным и полезным. Поэтому хотим обратиться к Вам с предложением, чтобы Вы дали нам обратную связь. Что бы Вы хотели увидеть в следующих наших видео о ремонте и обслуживании лодочных моторов?

Пишите нам свои предложения и мы обязательно Вам ответим.

Водно-моторная техника. Что мы будем снимать в 2020 году



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